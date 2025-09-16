logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 08:12
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.915 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.915 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 16/09/2023 - Apresentação da dança indígena Toré, com a etnia Wassu Cocal, durante a 13ª Virada Sustentável, no Parque Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Virada Sustentável celebra 15 anos com programação diversa e gratuita
ter, 16/09/2025 - 08:28
Tiradentes (MG), 11/09/2025 – O grupo de congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia participa de cortejo durante abertura do Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura História afro nas escolas ajuda a reduzir preconceitos, dizem mestres
ter, 16/09/2025 - 08:28
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões
ter, 16/09/2025 - 08:12
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Direitos Humanos Universalização do saneamento na Amazônia pode gerar R$ 330 bilhões
ter, 16/09/2025 - 08:01
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Economia BNDES e Finep selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas
ter, 16/09/2025 - 08:00
São Paulo (SP), 16/09/2025 - Ato em SP condena anistia e defende democracia e soberania nacional. Foto: Carolina Bataier/Brasil de Fato
Política Ato em SP condena anistia e defende democracia e soberania nacional
ter, 16/09/2025 - 07:48
Ver mais seta para baixo