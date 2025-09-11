Morre economista Roseli Faria, referência em políticas públicas

Morreu nesta quinta-feira (11), em Brasília, aos 54 anos de idade, a economista, servidora pública e militante do PSOL Roseli Faria. Mulher negra, Roseli foi uma referência na formulação de políticas públicas e orçamentárias e no combate ao racismo. Ela enfrentava um câncer colorretal.

A economista foi pioneira nas comissões de heteroidentificação e lutou pela implementação da política de cotas raciais para ingresso nas universidades e carreiras públicas.

Em nota nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento. Lula destacou o papel de Roseli na equipe de transição, em 2022, e depois no Ministério da Justiça e Segurança Pública, "sempre com o olhar voltado à população negra, às mulheres e todos que mais sofrem com as desigualdades e os preconceitos".

"Querida por tanta gente, Roseli deixará saudades em quem a conheceu, mas também os ensinamentos de uma vida de militância por políticas inclusivas e pela presença dos mais pobres no orçamento público", ressaltou Lula.

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), entidade na qual Roseli foi presidente, manifestou profundo pesar e citou a trajetória voltada à valorização da carreira e à defesa do serviço público de qualidade.

"Neste momento de dor, a Assecor presta solidariedade aos familiares, amigos, colegas de carreira e a todos que tiveram o privilégio de conviver com sua dedicação e humanidade", destacou a associação, em nota.

A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp) também lamentou o falecimento de Roseli e mencionou o trabalho dela no enfrentamento da PEC 32, que trata da reforma administrativa, nos anos de 2020 e 2021.

“Mulher negra, conquistou espaços decisórios e sempre atuou guiada pelo compromisso com os mais pobres, com as mulheres e com a população negra. Sua presença fará imensa falta nas lutas que ainda temos pela frente”, afirmou a Anesp.

Roseli também foi candidata a deputada federal em 2022, pelo PSOL-DF, que publicou nota em homenagem a ela.

“Como mulher negra, abriu caminhos e seguirá inspirando outras mulheres a ocupar espaços de liderança. Roseli foi imensa em tudo o que fez, deixando uma trajetória de coragem, conquistas, amizades e respeito que permanecerá como legado”, disse o partido.

Outras entidades como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFmea) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) homenagearam Roseli.

“Reconhecida por sua coragem, generosidade e pela luta em defesa de um orçamento garantidor de direitos e da justiça social, tornou-se uma referência na causa do orçamento público sensível a gênero e raça”, destaca o Inesc, onde Roseli participou como integrante do Conselho Diretor da instituição.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ressaltou a contribuição de Roseli "para a história da luta por igualdade racial, de gênero e de classe no Brasil".

"Graças à sua dedicação e competência, foi possível realizar a avaliação dos 10 primeiros anos da política de cotas no serviço público, etapa fundamental para a construção da nova lei", destaca.

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, também lamentou a partida da servidora.

"Tive a alegria e a honra de trabalhar com ela no Ministério do Planejamento, no governo da presidente Dilma Rousseff, e lembro com orgulho da sua atuação firme e generosa, sempre na defesa de um serviço público diverso e comprometido com o povo brasileiro", afirma

O velório será na tarde desta quinta-feira (11), em Brasília, no Cemitério Campo da Esperança.

