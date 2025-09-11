logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Morre, em Brasília, Roseli Faria, referência em políticas públicas

Economista lutou pela implementação da política de cotas raciais
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 12:51
Brasília
Brasília (DF) 29-03-2023 A diretora de Promoção de Direitos da Secretaria Nacional de Acesso à justiça, Roseli Faria, participa da abertura do evento Elas Acessam , para debater políticas públicas de enfrentamento à violência contra mulheres e a supressão de direitos por gênero. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Morreu nesta quinta-feira (11), em Brasília, aos 54 anos de idade, a economista, servidora pública e militante do PSOL Roseli Faria. Mulher negra, Roseli foi uma referência na formulação de políticas públicas e orçamentárias e no combate ao racismo. Ela enfrentava um câncer colorretal.  

A economista foi pioneira nas comissões de heteroidentificação e lutou pela implementação da política de cotas raciais para ingresso nas universidades e carreiras públicas.

A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), entidade da qual Roseli fez parte, lamentou sua morte e destacou o trabalho dela no enfrentamento da PEC 32, que trata da reforma administrativa, nos anos de 2020 e 2021. A Anesp destacou que a partida de Roseli é “devastadora”.  

“Mulher negra, conquistou espaços decisórios e sempre atuou guiada pelo compromisso com os mais pobres, com as mulheres e com a população negra. Sua presença fará imensa falta nas lutas que ainda temos pela frente”, afirma a entidade. 

Roseli também foi candidata a deputada federal em 2022, pelo PSOL-DF. 

“Como mulher negra, abriu caminhos e seguirá inspirando outras mulheres a ocupar espaços de liderança. Roseli foi imensa em tudo o que fez, deixando uma trajetória de coragem, conquistas, amizades e respeito que permanecerá como legado”, disse o partido. 

Outras entidades como o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFmea) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) também lamentaram a morte de Roseli. 

“Reconhecida por sua coragem, generosidade e pela luta em defesa de um orçamento garantidor de direitos e da justiça social, tornou-se uma referência na causa do orçamento público sensível a gênero e raça”, destaca o Inesc, onde Roseli participou como integrante do Conselho Diretor da instituição. 

O velório será na tarde desta quinta-feira (11), em Brasília, no Cemitério Campo da Esperança. 

Edição:
Fernando Fraga
Roseli Farias políticas públicas Cotas Raciais Obituário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: A Polish police officer stands near a unmanned aerial vehicle (UAV) fragment, after Russian drones violated Polish airspace during an attack on Ukraine and some were shot down by Poland, in Czesniki, Lublin Voivodeship, Poland, September 10, 2025 in this still image from video. Polsat News via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND/File Photo
Internacional Polônia restringe tráfego aéreo na fronteira Leste
qui, 11/09/2025 - 13:18
Colheita de soja. Governo retoma Programa de Estoque Público de Alimentos. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
Economia Brasil atinge novo recorde com 350 milhões de toneladas de grãos
qui, 11/09/2025 - 12:56
Brasília (DF) 29-03-2023 A diretora de Promoção de Direitos da Secretaria Nacional de Acesso à justiça, Roseli Faria, participa da abertura do evento Elas Acessam , para debater políticas públicas de enfrentamento à violência contra mulheres e a supressão de direitos por gênero. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Morre, em Brasília, Roseli Faria, referência em políticas públicas
qui, 11/09/2025 - 12:51
Internet das coisas
Educação Jovens avaliam que IA ajuda a reduzir o estresse no estudo
qui, 11/09/2025 - 12:24
Rio de Janeiro (RJ), 13/04/2024 – População participa do dia D de vacinação contra a gripe, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Dez estados registram aumento de casos de síndrome respiratória grave
qui, 11/09/2025 - 12:18
Alunos saindo de escola na Estrutural, no Distrito Federal
Saúde Governo amplia mobilização de vacina contra HPV em jovens até dezembro
qui, 11/09/2025 - 11:30
Ver mais seta para baixo