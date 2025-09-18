logo ebc
Novo suspeito de morte de ex-delegado-geral de SP tem prisão decretada

Homem pediu a uma mulher que buscasse fuzil usado no crime
Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 16:45
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

Mais um suspeito de ter participado da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, teve a prisão decretada pela Justiça. O ex-delegado foi morto na segunda-feira (15), em Praia Grande, na Baixada Santista.

Conforme o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito pediu a uma mulher, presa hoje (18) pela polícia, que buscasse um fuzil utilizado no crime.

O mesmo suspeito, conforme o DHPP, teria sido visto no veículo utilizado no assassinato de Fontes. Carro foi abandonado e incendiado posteriormente ao crime.

Presa

A mulher presa nesta madrugada (18) utilizou um carro de aplicativo para ir a Praia Grande buscar o armamento.

"Ela fala que recebeu a missão de buscar esse pacote, que na verdade sabemos que é o fuzil, depois ela confessou isso. Deu algumas características do local, o qual ela foi buscar esse pacote, inclusive características essas que estamos procurando na região dos fatos”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

O delegado-geral disse ainda que a suspeita “voltou para a residência dela, na região de Diadema, entregou para um indivíduo que também a gente está buscando a identificação por meio da investigação".

Fontes era secretário de administração da Prefeitura de Praia Grande. Delegado aposentado, participou de várias investigações e prisões de líderes do PCC no estado.

Edição:
Carolina Pimentel
ex-delegado Ruy Fontes PCC São Paulo
