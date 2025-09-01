logo ebc
Operação no Complexo do Chapadão deixa três mortos no Rio de Janeiro

Ônibus foram sequestrados para bloquear rua e impedir ação da polícia
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 18:16
Rio de Janeiro

Uma operação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, no Rio de Janeiro, resultou na morte do suboficial da Polícia Militar, Anderson de Souza Figueira. Dois criminosos morreram em troca de tiros com os militares e houve apreensão de dois fuzis, três granadas e uma quantidade de substância entorpecente, ainda não contabilizada.

O subtenente Figueira foi morto dentro de uma igreja, onde fazia varredura. Criminosos apareceram de dentro de um cômodo e um tiro atingiu o militar, na altura do pescoço, acima do colete balístico. O policial ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.

Por medida de segurança, 10 escolas da rede municipal de ensino na comunidade ficaram fechadas. Dois ônibus urbanos foram sequestrados por criminosos e atravessados na pista para impedir a entrada das forças de segurança do Estado.

Em nota, a PM lamentou a morte do subtenente, Anderson de Souza Figueira, do batalhão de Irajá.

Edição:
Aline Leal
Violência no Rio Rio de Janeiro Violência urbana
