logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação Sharpe mira crime organizado no centro de São Paulo

Polícia compre mandados na capital nesta segunda-feira
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/09/2025 - 11:21
São Paulo
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
© PMSP/Divulgação

A Operação Sharpe foi deflagrada nesta segunda-feira (8) com o objetivo de desarticular ações do crime organizado no centro da capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), até o momento sete pessoas foram presas e 12 celulares apreendidos. 

As polícias Civil e Militar, além de agentes do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foram a campo nesta manhã para dar cumprimento a dez mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão, com foco na Favela do Moinho.

Entre os presos, está a irmã de Léo do Moinho, integrante da facção criminosa PCC preso no ano passado. Também foram detidos um homem apontado como sucessor de Léo do Moinho nas ações criminosas, e o dono de um estabelecimento comercial utilizado para armazenar armas e entorpecentes na comunidade.

A Operação Sharpe é um desdobramento da Operação Salus et Dignitas, deflagrada no dia 6 de agosto de 2024. Na ocasião, segundo a SSP, os agentes conseguiram “desarticular o ecossistema e a logística do crime organizado em diferentes pontos da região central”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2023 – Cariocas e turistas lotam praia de Ipanema, na zona sul, em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Polícia Civil apreende carro de luxo de influenciador "Gato Preto"
Edição:
Maria Claudia
Operação Sharpe Crime Organizado São Paulo PCC MPSP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
seg, 08/09/2025 - 11:51
Brasília (DF), 08/09/2025 - IBGE lança proposta metodológica para mapear Áreas Verdes Urbanas no Brasil. Foto: IBGE/Pixel
Meio Ambiente IBGE lança proposta para mapear áreas verdes urbanas no Brasil
seg, 08/09/2025 - 11:37
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Operação Sharpe mira crime organizado no centro de São Paulo
seg, 08/09/2025 - 11:21
Foz do Iguaçu (PR), 02/01/2025 – Detalhe de uma das saidas das comportas da hidrelétrica de Itaipu Binacional, a hidrelétrica foi criada em 26 de abril de 1973 e regida em igualdade entre Brasil e Paraguai. A usina está localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 14 km ao Norte da Ponte da Amizade, nos municípios de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Hernandarias, no Paraguai. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Hidrelétrica de Itaipu chega ao marco de 3,1 bilhões de MWh produzidos
seg, 08/09/2025 - 10:58
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
Economia Mercado financeiro projeta PIB de 2,16% em 2025
seg, 08/09/2025 - 10:44
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Internacional Venezuela aumentará tropas em estados para combater tráfico de drogas
seg, 08/09/2025 - 10:26
Ver mais seta para baixo