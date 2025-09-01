logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol

Medida é um pedido de ajuda para que outros países ajudem na busca
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 14:09
Brasília
Sede da INTERPOL em Praga, na República Tcheca. Foto: Jan Polák/Wikimedia Commons
© Jan Polák/Wikimedia Commons

A Polícia Federal (PF) pediu que a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) inclua na chamada “Lista Vermelha” os dados pessoais de oito pessoas suspeitas de integrar esquema montado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro obtido com atividades ilícitas.

Alvos das operações Quasar e Tank, deflagradas na última quinta-feira (28), os oito investigados cujos nomes não foram oficialmente divulgados são considerados foragidos da Justiça brasileira. A inclusão de seus nomes e fotos no alerta vermelho (Red Notice) da Interpol equivale a um pedido para que outros países ajudem o Brasil a localizá-los e prendê-los.

Há, atualmente, ao menos 85 avisos vermelhos públicos emitidos a pedido das autoridades brasileiras – e outros tantos perfis que, conforme a própria PF explicou, não podem ser consultados pela população em geral, estando acessíveis apenas para as autoridades policiais e judiciais dos países-membros da Interpol.

“Quem faz a gestão da listagem é a Interpol”, informou a PF à Agência Brasil, nesta segunda-feira (1). “É sabido que nem todos os nomes incluídos na difusão [vermelha] estão acessíveis para consulta ampla, aberta”, acrescentou a instituição.

Os oito foragidos escaparam ao cumprimento de 14 mandados judiciais de prisão emitidos por ocasião da realização das operações Quasar e Tank, da PF, que aconteceram simultaneamente com a Operação Carbono Oculto, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As três operações contaram com a participação da Receita Federal e foram deflagradas para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro criminoso por meio do setor de combustíveis. Além de mais de 400 mandados judiciais – incluindo os 14 de prisão preventiva, dos quais apenas seis foram cumpridos, e outros de busca e apreensão -, as medidas judiciais levaram ao bloqueio e sequestro de mais de R$ 3,2 bilhões em bens e valores.

Segundo os investigadores, há indícios de que o esquema movimentou, de forma ilícita, cerca de R$ 140 bilhões. Parte desta quantia teria sido ocultada por meio de um “esquema sofisticado que usava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita”. A outra parte, com o recurso de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.

Segundo a PF, as operações da semana passada visam desestruturar financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e reforçar o compromisso da instituição no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no mercado financeiro.

Relacionadas
Operação Navegar é Preciso, mais uma fase da Lava Jato, deflagrada esta manhã
Oito pessoas estão foragidas após megaoperação da Polícia Federal
FORÇA NACIONAL - Lewandowski autoriza uso de Força Nacional em terra indígena em Rondônia. Foto: Daiane Mendonça/SECOM RO
Governo autoriza uso da Força Nacional em terras indígenas no Amazonas
Logo da Agência Brasil
Policial penal que atirou em entregador é preso e afastado no Rio
Edição:
Aline Leal
interpol PCC Polícia Federal PF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bragança (PA), 12/06/2025 – Viveiros de mudas de mangue do projeto Mangues da Amazônia na Vila do Tamatateua, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025
seg, 01/09/2025 - 15:00
Brasília (DF), 22/08/2024 - O ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília
seg, 01/09/2025 - 14:43
Brasília (DF) 01/09/2025 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar
seg, 01/09/2025 - 14:36
Gaza, 03/07/2025 - Abdullah Hammad é carregado no hospital Nasser após ter sido baleado por forças israelenses, quando tentava coletar um saco de farinha no sul de Gaza. Foto: Médicos Sem Fronteiras/Divulgação
Internacional Israel comete genocídio em Gaza, diz associação
seg, 01/09/2025 - 14:30
Sede da INTERPOL em Praga, na República Tcheca. Foto: Jan Polák/Wikimedia Commons
Geral PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol
seg, 01/09/2025 - 14:09
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Esportes Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
seg, 01/09/2025 - 13:58
Ver mais seta para baixo