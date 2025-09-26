logo ebc
PM apreendeu 500 fuzis este ano em ações contra o crime organizado

Operações foram realizadas em Irajá, Ilha do Governador e Bangu
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/09/2025 - 09:17
Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro apreendeu 500 fuzis pela Polícia Militar, desde o início do ano de 2025. O número foi registrado, após operações realizadas pelos batalhões de Irajá, Ilha do Governador e Bangu, nas zonas norte e oeste da capital fluminense. Esse dado evidencia um cenário que vem sendo combatido intensamente pelas forças de segurança estaduais.

“Precisamos reforçar a necessidade de uma atuação mais firme por parte do governo federal para impedir a entrada de armas no território fluminense. Encerramos 2024 com a apreensão de 732 fuzis e, este ano, já recolhemos 500. É uma situação preocupante, não podemos deixar que essas armas de guerra continuem circulando pelo nosso estado”, esclareceu o governador Cláudio Castro.

Durante as ações, a Secretaria de Estado de Polícia Militar retirou de circulação seis armamentos - de uso restrito das forças de segurança, que estavam em poder de narcotraficantes ligados às principais facções criminosas do Rio.

Uma análise da Subsecretaria de Inteligência da corporação (SSI) aponta uma mudança no perfil das armas utilizadas pelos criminosos. Em 2025, o setor tem observado que grande parte dos fuzis apreendidos pelos policiais militares foi montada em fábricas clandestinas, ligadas ao crime organizado. Até o ano passado, mais de 90% dos fuzis apreendidos eram fabricados em outros países.

As maiores apreensões ocorrem em áreas do estado onde há disputa territorial entre facções criminosas rivais, como as regiões dos complexos do Chapadão e da Pedreira, além do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.

De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Nogueira, “cada fuzil retirado de circulação representa vidas salvas e comunidades mais seguras. Nosso compromisso é seguir atuando de forma integrada e estratégica para enfraquecer o poder bélico das facções criminosas e levar tranquilidade à população fluminense”.

Os resultados foram alcançados com o investimento em equipamentos com tecnologia, informações do setor de inteligência, ações previamente planejadas e também devido à colaboração imprescindível da população, por meio do serviço de atendimento 190 ou do Disque-Denúncia (21) 2253-1177.

 

Edição:
Valéria Aguiar
PM fuzis batalhão Irajá Ilha do Governador bangu Rio de Janeiro
