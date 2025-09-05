logo ebc
Polícia Civil apreende carro de luxo de influenciador "Gato Preto"

Inquérito apura colisão entre porshe dirigido por ele e carro popular
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 18:45
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (5)  ter cumprido mandados de busca e apreensão contra Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, influenciador digital que atua virtualmente com perfis de ostentação de bens e carros de luxo.

A ação investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito no qual ele e a companheira, a influenciadora Bia Miranda, se envolveram, na manhã do dia 20 de agosto.

Na ocorrência, um veículo de luxo conduzido por Sant'Anna colidiu com um automóvel popular em uma avenida movimentada da zona oeste paulistana.

Os agentes apreenderam nesta sexta celulares dele e de um segurança de sua companheira, a também influenciadora Bia Miranda. Outro carro de luxo do influenciador também foi apreendido.

A ação foi conduzida pelos policiais do 15º DP (Itaim Bibi). Não há previsão para a conclusão das investigações, que não são as primeiras pelas quais eles respondem.

Sant'Anna e Miranda figuram entre os investigados durante operação contra influenciadores digitais envolvidos na divulgação de jogos de azar, especialmente o Jogo do Tigrinho, conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, no começo de agosto deste ano.  

A Agência Brasil não conseguiu contato com a defesa do influenciador, mas mantém o espaço aberto para acrescentar sua manifestação.

Edição:
Vinicius Lisboa
