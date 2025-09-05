logo ebc
Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio

Objetivo é garantir a segurança de moradores e turistas
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 20:37
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2023 – Cariocas e turistas lotam praia de Ipanema, na zona sul, em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Para garantir a segurança de moradores e turistas, a Polícia Militar antecipou a Operação Verão 2025/2026 para este fim de semana. Serão empregados, diariamente, 1.380 policiais militares, com atenção especial à orla da capital e às cidades litorâneas, além das vias expressas e rodovias de acesso aos municípios com maior movimento turístico.

Como parte do planejamento, a Polícia Militar realizou uma reunião de alinhamento envolvendo vários órgãos municipais, com a finalidade de evitar episódios de depredação em ônibus, além de roubos e furtos, nos horários de saída das praias da cidade.

Além da ampliação do uso de tecnologias de monitoramento, a ação contará com equipes multidisciplinares, empregadas como parte do protocolo de abordagens a crianças e adolescentes. Esse protocolo foi pactuado entre as forças de segurança do estado, órgãos municipais, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades representativas da sociedade civil.

“Nosso compromisso é garantir que moradores e turistas possam aproveitar a temporada de verão com tranquilidade. Estamos ampliando o uso da tecnologia e reforçando a integração com diferentes instituições para oferecer mais segurança em todo o estado”, afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Segundo o secretário, a estratégia da Operação Verão reforça o caráter preventivo das ações, priorizando a proteção da população. “A integração entre forças de segurança, órgãos municipais e entidades da sociedade civil é fundamental para alcançar resultados mais eficazes”, explicou.

Patrulhamento

Em toda a faixa litorânea do estado, o patrulhamento será realizado com viaturas, motocicletas e quadriciclos circulando também pela areia. Nas praias mais movimentadas, haverá tendas como pontos de apoio aos policiais e de referência para a população.

Na capital, o policiamento ficará mais concentrado na área entre o Leme e o Pontal, com a utilização de cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Batalhão de Ações com Cães.

Ao longo dessas vias, os ônibus que se dirigem à orla serão monitorados e poderão ser interceptados caso sejam identificadas ações que coloquem em risco a segurança no transporte público. Haverá, ainda, operações nos terminais de ônibus e estações do Metrô.

Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2023 – Cariocas e turistas lotam praia de Ipanema, na zona sul, em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
