logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia prende suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado

Ruy Fontes foi executado em Praia Grande (SP), na segunda (15)
Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 14:53
São Paulo
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
© Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoa

Uma mulher suspeita de envolvimento na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes foi presa nesta quinta-feira (18). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, de acordo com as investigações, ela seria a responsável por transportar um fuzil usado pelos criminosos na execução da vítima, que aconteceu em Praia Grande, na última segunda-feira (15).

A investigada de 25 anos teria levado o armamento da Baixada Santista até a região do ABC Paulista, para entregá-lo a uma pessoa ainda não identificada. Foi solicitada a prisão temporária dela, que foi acatada pela Justiça. O celular da mulher foi apreendido para a perícia.

O delegado-geral de Polícia, Artur Dian, apontou as possíveis motivação do crime.  “As investigações complexas nas quais o ex-delegado-geral participou, que incluem prisões de grandes lideranças do crime organizado, ou por questões do atual trabalho dele, como secretário de administração da prefeitura de Praia Grande, no qual ele seria responsável por autorizar ou não alguns contratos”, disse durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (18).

“É uma questão de honra para nós realizar a prisão de todos os que participaram desse terrível crime contra o delegado. Apesar de ele estar aposentado, todos sabemos que ele foi um dos delegados de polícia que mais enfrentaram de frente o crime organizado”, disse o secretário Guilherme Derrite, da SSP, também na coletiva.

Segundo a pasta, outros dois envolvidos foram identificados menos de 24 horas depois do crime.

Equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Seccional de Praia Grande cumpriram ontem oito mandados de busca em endereço relacionados a Flávio Henrique Ferreira de Souza e Felipe Avelino da Silva, mas eles não foram encontrados, sendo considerados foragidos. Itens apreendidos no local foram periciados e também devem colaborar com as investigações.

Relacionadas
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Polícia prende irmão de suspeito envolvido na execução de ex-delegado
São Paulo (SP), 16/09/2025 - Corpo do ex-delegado Ruy Ferraz é velado no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho , Assembleia Legislativa de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
São Paulo (SP), 16/09/2025 - Corpo do ex-delegado Ruy Ferraz é velado no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho , Assembleia Legislativa de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Corpo de ex-delegado-geral executado em Praia Grande é velado na Alesp
Edição:
Amanda Cieglinski
Ruy Ferraz Fonte Polícia Civil de São Paulo crime organizado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
flamengo, basquete, mundial de clubes
Esportes Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota
qui, 18/09/2025 - 15:38
Fachada sede da Caixa Econômica Federal
Economia Caixa tem lucro de R$ 8,9 bilhões no primeiro semestre de 2025
qui, 18/09/2025 - 15:23
merenda escolar, SEDUC AM
Educação Multilateralismo marca discursos na cúpula sobre alimentação escolar
qui, 18/09/2025 - 15:14
Brasília (DF), 02/09/2025 - O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça STF retoma julgamento sobre procedimentos médicos fora do rol da ANS
qui, 18/09/2025 - 15:13
Brasília (DF) 18/09/2025 O Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Vítimas do Zika podem ser indenizadas ainda em setembro, diz ministro
qui, 18/09/2025 - 15:04
São Paulo SP, 30/08/2023, A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Imunizações (PMI), realiza as ações de vacinação extramuro contra Covid-19 e influenza, vírus causador da gripe, nas estações do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e em terminais de ônibus, que ocorre em todas as regiões da cidade. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
Saúde Vacina da covid também protege contra complicações cardíacas da doença
qui, 18/09/2025 - 15:02
Ver mais seta para baixo