Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará

Detido em flagrante, homem já responde por outro assassinato
Agência Brasil
Publicado em 26/09/2025 - 18:51
Brasília
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
© Crede 6/Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará anunciou nesta sexta-feira (26) a prisão de um homem suspeito de participação no homicídio de dois estudantes da Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral. 

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no bairro Sumaré. Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu celulares e uma moto que estava com o acusado. 

>> Governo do Ceará reforça segurança e MEC oferece apoio federal

De acordo com a secretaria, o suspeito tem passagem pela polícia e já responde por outro homicídio, além dos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor. 

O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, informou que a prisão foi feita com base em informações de inteligência policial e no trabalho dos policiais civis, que iniciaram a investigação imediatamente após o crime. 

A motivação [do crime] será descoberta com os depoimentos e diligências que estão sendo feitos. Importante ressaltar que, após o fato, a polícia de Sobral iniciou uma caçada a esse criminoso. E, devido a essa mobilização, ele não conseguiu fugir para mais longe”, afirmou. 

O crime ocorreu na quinta-feira (25), quando as vítimas foram alvo de tiros no estacionamento da escola, localizada no bairro Campo dos Velhos. 

De acordo com a secretaria, foram apreendidos no local do crime grande quantidade de drogas, balança de precisão e embalagens. 

Edição:
Vinicius Lisboa
Ceará Sobral tiroteio em escola Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Escola Estadual Luís Felipe
