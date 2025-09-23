logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça

Candidatos aprovados em lista de espera devem fazer o procedimento
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 07:38
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prazo para que os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2024) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos a que concorrem termina às 23h59 (horário de Brasília) desta terça-feira (23).

O procedimento virtual deve ser feito pelos interessados por meio do aplicativo SouGov.Br ou pelo site de mesmo nome.

O acesso é feito com login único no portal Gov.br, nos níveis de segurança prata ou ouro.

Etapa obrigatória

De acordo com o edital específico nº 4/2025, a manifestação de interesse pelas vagas do CNU 2024 é etapa obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados.

Somente quem confirmar a vontade de continuar em lista de espera poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e classificação.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa que quem não registrar a manifestação dentro do prazo será eliminado de todas as listas de espera.

O candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar até o prazo final.

Para esclarecer dúvidas, o MGI fez uma transmissão ao vivo para tirar dúvidas sobre esta etapa da primeira edição do certame, transmitida no canal oficial da pasta no YouTube.

Resultado

Com base nas manifestações de interesse dos candidatos, as novas listas de espera por vagas da primeira edição do CNU serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro.

A comunicação será pelo e-mail cadastrado pelo candidato no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, por meio da caixa postal individual do candidato aprovado, dentro da plataforma Gov.Br.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CNU: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
CNU 2025: confira as 228 cidades onde serão aplicadas as provas
Edição:
Graça Adjuto
CNU 2024 Concurso Nacional Unificado manifestação de interesse Prazo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Castelo Mourisco, sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Saúde Fiocruz recebe inscrições para Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente
ter, 23/09/2025 - 08:15
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça
ter, 23/09/2025 - 07:38
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões
ter, 23/09/2025 - 07:34
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Vista aérea do encontro da Floresta Amazônica com lavouras de milho e soja, na margem da Terra Indígena Erikpatsa, onde vive o Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Brasil apresenta soluções de financiamento climático em Nova York
ter, 23/09/2025 - 07:02
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2024 – Ressaca e frio marcam início da semana no Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Frente fria chega ao Rio com pancadas de chuva e vento forte
ter, 23/09/2025 - 06:45
Dembele, bola de ouro
Esportes Dembélé e Bonmatí conquistam Bolas de Ouro de melhores do mundo
seg, 22/09/2025 - 21:58
Ver mais seta para baixo