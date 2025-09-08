logo ebc
Pref TV leva Rede Nacional de Comunicação Pública a Caruaru

Emissora é a mais nova associada à rede liderada pela EBC
Publicado em 08/09/2025 - 19:02
Rio de Janeiro
Caruaru (PE), 08/09/2025 - Cerimônia que anuncia o começo de funcionamento no canal 6 do sinal digital da cidade de Caruaru (PE) da Pref TV. A emissora passa a ser a mais nova associada à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Shizuo Alves/MCom
© Shizuo Alves/MCom

Começou a funcionar nesta segunda-feira (8), no canal 6 do sinal digital da cidade de Caruaru (PE), a Pref TV. A emissora passa a ser a mais nova associada à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A Pref TV já era parceira da EBC quando funcionava apenas pelo Youtube – tendo participado das transmissões do Arraiá Brasil 2025, que levou a todo o país os festejos juninos de várias localidades. Com a transmissão agora em sinal aberto digital, os moradores do agreste pernambucano vão ter acesso à programação da TV Brasil e também do Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde.

A estrutura para a transmissão dos canais foi viabilizada pelo Programa Brasil Digital, do Ministério das Comunicações, que financia a expansão da rede pública de televisão dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo do Brasil.

A cidade de Caruaru é uma das primeiras 30 cidades do país em que foram instalados transmissores para TVs públicas. Atualmente, a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela EBC, tem 167 emissoras de TV associadas, em 2.535 municípios, e 165 emissoras de rádio, em 111 municípios.

"A estrutura que estamos inaugurando tem como objetivo levar informação e cultura para todos os moradores. O Programa Brasil Digital nasceu do compromisso do governo de deixar o Estado mais próximo das pessoas, prestando contas e mostrando seus serviços, para que as políticas públicas sejam usadas pela população", afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Segundo ele, "o fortalecimento da comunicação pública é um legado que deixamos para o país".

A deputada estadual Rosa Amorim saudou o aumento de investimentos do Governo Federal na ampliação dos sinais de emissoras públicas. "Estamos em um momento de retomada dos investimentos em comunicação pública no nosso país", afirmou. "Se queremos construir um país soberano, também temos de construir uma comunicação pública e soberana", lembrou.

 

Caruaru (PE), 08/09/2025 - Presidente da EBC, André Basbaum, fala durante cerimônia que anuncia o começo de funcionamento no canal 6 do sinal digital da cidade de Caruaru (PE) da Pref TV. A emissora passa a ser a mais nova associada à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Shizuo Alves/MCom
Presidente da EBC, André Basbaum, fala durante cerimônia que anuncia o começo de funcionamento no canal 6 do sinal digital da Pref TV. Shizuo Alves/MCom

"É uma honra estar aqui hoje, em nome da EBC, para falar da necessidade de ampliar a comunicação pública, em busca da informação de qualidade, em busca do enfrentamento a essa praga do nosso mundo atual que são as fake news. Temos um desafio hoje que é civilizatório, que é a busca pela qualidade da informação. A TV pública chegando a Caruaru, por meio da Pref TV, vai aproximar o cidadão da  informação sobre os serviços públicos que o Estado oferece, uma informação que forma cidadania", resumiu o presidente da EBC, Andre Basbaum.

Participaram da cerimônia de início de transmissões também o presidente da Câmara dos Vereadores, Bruno Lambreta; o prefeito de Caruru, Rodrigo Pinheiro; o deputado federal Fernando Monteiro e o diretor presidente da TV Pernambuco, Fúlvio Wagner.

