logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Presídios do Rio terão equipamentos para bloquear sinal de celular

Trabalhos começam em até dez dias
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2025 - 07:02
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 17/03/2024 - O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi transferido da Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, para a Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Foto: CNJ/Divulgação
© CNJ/Divulgação

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro vai utilizar solução tecnológica de ponta para o bloqueio de sinais de telefonia móvel, wi-fi e drones em unidades prisionais e prisionais hospitalares do sistema penitenciário do estado. A medida representa avanço decisivo no combate à comunicação clandestina que alimenta o crime organizado dentro dos presídios.

“Com esse investimento, reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento da segurança pública, aliando tecnologia e gestão no enfrentamento ao crime organizado, impedindo que presos mantenham contato com o mundo externo para articular crimes”, disse o governador Cláudio Castro.

A contratação foi feita por meio de licitação pública, dividida em cinco lotes regionais, com a participação de seis empresas. A IMC Tecnologia foi a vencedora de todos os lotes, apresentando o melhor preço entre as empresas habilitadas.

Com a assinatura do contrato e a publicação no Diário Oficial nesta terça-feira (2), a Seap emite a ordem de serviço. A empresa terá até dez dias úteis para iniciar os trabalhos, com prazo de até 45 dias por unidade, ou 60 dias em caso de três instalações simultâneas. A implantação será gradual, conforme previsão orçamentária do estado e a estratégia operacional da administração penitenciária.

“Ao contrário do que ocorre em outros estados, no Rio de Janeiro o complexo prisional fica em área urbana, próximo a residências cujos moradores não podem, obviamente, ser impactados pelo bloqueio de sinal. Fomos atrás do que há de mais moderno nesse tipo de tecnologia, de forma que o bloqueio só aconteça dentro das unidades prisionais”, explicou a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel.

A solução inclui jammers [dispositivo eletrônico que emite sinais de rádio que bloqueia comunicações sem fio] de última geração, capazes de bloquear todos os tipos de frequência. São instaladas antenas direcionais que se interconectam em pontos estratégicos do perímetro da unidade prisional, formando uma redoma de interferência controlada, impedindo a comunicação por celular, Wi-Fi e até drones.

Relacionadas
sistema carcerário, prisões, prisão, penitenciária, cadeia
STF decide que prática de revista vexatória em presídios é ilegal
Brasília (DF) 10/04/2024 - Inpeção nos presídios de Goiânia, em 21/05/2023 - Inspeção da equipe do DMF na Casa de prisão Provisória em Aparecida de Goiânia. Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ
Governo e Judiciário lançam plano para melhorar situação de presídios
Edição:
Graça Adjuto
Presídios rio Equipamento Bloqueio sinal de celular
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bandeiras da União Europeia tremulam do lado de fora da sede da Comissão Europeia em Bruxelas 10/12/2020 Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional Com oposição da França, UE vai propor acordo comercial com o Mercosul
qua, 03/09/2025 - 08:02
Coluna de fumaça em Chernihiv
Internacional Rússia lança mais de 500 drones e 24 mísseis em território ucraniano
qua, 03/09/2025 - 07:32
Brasília (DF) 17/03/2024 - O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi transferido da Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, para a Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Foto: CNJ/Divulgação
Geral Presídios do Rio terão equipamentos para bloquear sinal de celular
qua, 03/09/2025 - 07:02
renato paiva, fortaleza, futebol
Esportes Fortaleza anuncia saída do técnico português Renato Paiva
ter, 02/09/2025 - 23:02
Bilhetes de aposta da mega-sena
Economia Concurso 2.909 da Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões
ter, 02/09/2025 - 21:37
cruzeiro, corinthians, brasileiro feminino
Esportes CBF divulga datas e horários da decisão do Brasileiro Feminino
ter, 02/09/2025 - 21:18
Ver mais seta para baixo