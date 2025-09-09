logo ebc
Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM

Homem de 22 anos têm passagem pela polícia do DF
Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 20:34
Brasília
Brasília (DF), 09/09/2025 - Banheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios Ao todo, dez banheiros químicos foram incendiados. Ainda não se sabe as causas nem responsáveis pelo incêndio. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que um homem foi preso suspeito de incendiar banheiros químicos nesta terça-feira (9) na Esplanada dos Ministérios. 

O rapaz, de 22 anos, foi preso próximo ao local do incêndio e levado para a 5ª Delegacia de Polícia. 

De acordo com a major Talita Soares, subcomandante do 6º Batalhão da PMDF, o homem vive em situação de rua e tem passagens pela polícia, por violência doméstica, porte de arma branca e furtos. 

No momento da prisão, ele carregava uma mochila com itens pessoais, uma lâmina e um spray com gás inflamável. Segundo a major, ele não reagiu à prisão. 

Dez banheiros químicos foram incendiados no gramado da Esplanada dos Ministérios no final da manhã de hoje (9). O Corpo de Bombeiros controlou rapidamente as chamas, mas uma fumaça alta e escura ficou visível de vários pontos do centro da capital.

A perícia da Polícia Civil foi chamada ao local e a investigação sobre a motivação está em curso. 

O incêndio colocou a segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) em alerta, onde ocorria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista.

O tribunal fica a apenas 2 quilômetros do local onde estavam os banheiros químicos, que foram instalados para uso durante a cerimônia do 7 de setembro, no último domingo. 

Polícia prende suspeito de incendiar banheiros químicos na Esplanada
