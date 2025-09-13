logo ebc
Preso um dos maiores fornecedores de tecnologia para facções do Rio

Átila Carlai fez parte do grupo que furtou o Banco Central em 2005
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/09/2025 - 15:31
Rio de Janeiro
Policiais civis do Rio, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prenderam neste sábado (13) Átila Carlai da Luz, um dos maiores fornecedores de equipamentos bloqueadores de sinais usados pelas facções criminosas do Rio. Ele estava em um condomínio de luxo, em Sorocaba, região metropolitana paulista. 

Após trabalhos de inteligência da polícia civil do Rio, Átila foi identificado como envolvido na comercialização de aparelhos conhecidos como “jammers”, usados como bloqueadores de sinais de celulares, drones e GPS. As tecnologias ilícitas são usadas pelas organizações criminosas contra agentes de segurança e para a prática de diversos crimes.

Autorizada pela Justiça, a polícia do Rio com apoio da polícia de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito, onde foram encontrados diversos equipamentos para uso imediato e aparelhos ainda em fase de montagem. Átila da Luz foi preso em flagrante e autuado pela polícia de São Paulo.

Crimes

De acordo com a polícia civil do Rio, Átila já havia sido condenado duas vezes por fraudes em caixas eletrônicos de bancos e responde atualmente a um terceiro processo pelo mesmo crime. Já em São Paulo, ele acumula diversas passagens, como a condenação a 32 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, ligada a um esquema milionário de envio de malas com cocaína utilizando o Aeroporto de Guarulhos como ponto de envio de entorpecentes para a Europa.

Para despachar as cargas, Átila utilizava uma rede criminosa de funcionários e colaboradores corrompidos, pagando um valor até 500 vezes superior ao que os servidores ganhavam, garantindo, desta forma, que a droga chegasse a Portugal, onde era recebida por pessoas ligadas à quadrilha e revendida no mercado europeu.

Edição:
Érica Santana
