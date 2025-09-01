logo ebc
Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar

Emissora da EBC leva informação e cultura às pouplações da região
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 14:36
Brasília
Brasília (DF) 01/09/2025 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia.
Neste 1º de setembro, as ondas curtas da Rádio Nacional da Amazônia completam 48 anos transportando no ar música, informação, entretenimento e dando voz a toda a diversidade da região Norte do Brasil. Com transmissão ao vivo, a festa reuniu ouvintes e a equipe que constrói essa ponte entre a região amazônica e o resto do mundo.

“Eu que cheguei aqui nos anos 70, junto com a inauguração da Nacional da Amazônia. É um privilégio, uma sintonia muito fina, as cartas que recebemos, as sementes plantadas em nossa homenagem, as crianças batizadas com nossos nomes. É uma honra acompanhar essa trajetória de tanto sucesso”, diz a apresentadora Mara Régia.

Brasília (DF) 01/09/2025 A apresentadora Mara Régia na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia.
Brasília (DF) 01/09/2025 A apresentadora Mara Régia na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Essa proximidade entre a emissora e o seu público, tantas vezes distante de muitas das facilidades dos grandes centros, promove transformações. Um dos exemplos é o do ouvinte Cláudio Paixão, que desde pequeno teve a Rádio Nacional da Amazônia presente na fazenda onde vivia, em Estreito, no Maranhão.

“Até 2006, lá na fazenda não tinha energia elétrica. O único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio. Sendo longe da cidade a FM não chegava, então a gente tinha somente as ondas curtas. Então a Nacional da Amazônia foi fundamental para eu traçar minha trajetória de vida profissional”, diz.


Oportunidades

Cláudio quebrou um ciclo de gerações de agricultores e formou-se jornalista e pesquisador da Nacional da Amazônia, tendo reunido o maior acervo de conteúdo já transmitido pelas ondas curtas da rádio. “Eu saí, estudei, formei por causa dessa influência que a rádio desempenhou na minha vida”, diz.

Influência que permanece alcançando gerações, como o público da apresentadora do programa do Nacional Jovem, Ediléia Martins. “Por mais que a gente tenha novas tecnologias, meios de comunicação melhores, aquele radinho de pilha continua sendo a companhia de muitos”, diz.

Conexões

Uma relação com ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas, extrativistas e tantos ouvintes que têm os programas e músicas da Nacional da Amazônia a principal companhia em muitos momentos da vida. “Toda a minha conexão com o mundo e da minha família era feita através do rádio”, diz a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Acreana e filha de seringueiro, a ministra recorda a importância central da Nacional da Amazônia no seringal. “Eu aprendi a me expressar, mesmo sendo analfabeta, ouvindo as novelas da rádio”, lembra Marina.

Futuro

Todas essas histórias, as cartas de ouvintes e memórias criadas desde 1º de setembro de 1977 foram lembradas na comemoração dos 48 anos da rádio, quando também foi lançada a cápsula do futuro para reunir mensagens para a Amazônia 50 anos, a serem lidas e reveladas em 2027.

A programação fez parte da Semana da Amazônia, que se estende até o dia 5 de setembro com atividades que incluem ainda a experiência imersiva Amazônia Viva. “É uma honra estar aqui festejando a rádio e trazendo essa experiência que teletransporta as pessoas para dentro da realidade de um indígena que vive dentro da Floresta Amazônica, podendo retratar para o povo brasileiro a perspectiva de quem vive a Amazônia e suas nuances”, afirma Daniel Vicente, coordenador dos projetos Amazônia Popular e Amazônia nas Comunidades, responsáveis pela iniciativa.

Brasília (DF) 01/09/2025 O presidente da EBC, André Basbaum, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia.
Brasília (DF) 01/09/2025 O presidente da EBC, André Basbaum, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Durante a abertura da programação, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum, destacou a importância da Rádio Nacional da Amazônia, não apenas para região, mas para o mundo. “A gente sabe do papel da radiodifusão na história do Brasil e da comunicação, sobretudo nos lugares mais distantes do país, como a imensa floresta amazônica, e do compromisso que o país tem com o meio ambiente, com os povos originários que cuidam do território. Essa é uma agenda da Brasil e do mundo”, conclui. 

Edição:
