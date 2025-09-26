logo ebc
Repórter da Agência Brasil é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Mariana Tokarnia concorreu na categoria Texto
Agência Brasil
Publicado em 26/09/2025 - 12:41
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – Mariana Tokarnia, da Agência Brasil, é finalista do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A jornalista da Agência Brasil Mariana Tokarnia foi uma das finalistas da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Texto, pelo Mato Grosso. A edição deste ano recebeu 143 trabalhos, o maior número de inscrições já registrado na região Centro-Oeste.

A reportagem Povo Rikbaktsa volta a extrair látex sem patrões e respeitando a mata, publicada na Agência Brasil em abril deste ano, levou Mariana à final da premiação.

“Essa reportagem foi fruto de uma viagem proporcionada pela Petrobras, que nos permitiu conhecer um projeto muito interessante, chamado Biodiverso, desenvolvido junto ao povo Rikbaktsa, no noroeste do Mato Grosso. Além de acompanhar a iniciativa, tivemos a oportunidade de passar um tempo nas aldeias, conversar com as lideranças e compreender os desafios que enfrentam. O mérito maior é deles, que compartilharam suas histórias”, explicou.

Ela também ressaltou o trabalho coletivo envolvido na produção.

“Esse resultado mostra o trabalho da nossa equipe, porque a gente não faz nada sozinho. O Fernando Frazão, responsável pelas fotos, e o Vinícius Lisboa, que fez a edição.  Premiações como essa ajudam a divulgar produções e a chegar aonde não conseguimos chegar. Agora, pode ser que mais pessoas tenham acesso ao que está acontecendo por lá”, completou.

Na categoria Texto, a vencedora foi a jornalista do G1 Mato Grosso Stephane Gomes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Sobre o Prêmio

O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) reconhece profissionais que produzem reportagens e conteúdos jornalísticos sobre empreendedorismo e pequenos negócios em diferentes canais de imprensa e plataformas digitais.

São quatro categorias principais: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo. Há ainda a categoria especial Jornalismo Universitário, voltada para conteúdos produzidos por estudantes ou recém-formados em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. 

Edição:
Kleber Sampaio
