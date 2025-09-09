logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira

Aviso meteorológico é válido até as 23h59
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/09/2025 - 21:44
Rio de Janeiro

O Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura, enviou aviso para passagem de uma frente fria em alto-mar que aumentará os ventos na cidade. Na noite desta segunda-feira (8), a previsão é de rajadas de vento fortes, com até 75,9 km/h, principalmente nas regiões mais próximas ao litoral.

Para a terça-feira (9), as rajadas de vento poderão atingir intensidade forte no município, acima de 76 km/h.

O aviso meteorológico é válido até as 23h59.

Serra

A  Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, também alerta para ventos moderados a muito fortes na madrugada e ao longo desta terça-feira (9) na cidade.

A prefeitura pede que a população evite áreas abertas, fique longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos.

Para receber alertas, cadastre o CEP no número 40199.

>> Veja as recomendações da Defesa Civil:

Em casa:

  • Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
  • Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
  • Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
  • Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
  • Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
  • Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

  • Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
  • Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
  • Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
  • Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
  • Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Edição:
Carolina Pimentel
previsão do tempo Rio de Janeiro ventos fortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
botafogo, flamengo, brasileiro sub-20, futebol feminino
Esportes Botafogo conquista Brasileirão sub-20 de futebol feminino
seg, 08/09/2025 - 23:15
Logo da Agência Brasil
Geral Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira
seg, 08/09/2025 - 21:44
Centro de treinamento presidente George Helal, conhecido com Ninho do Urubu, é utilizado pela equipe de futebol do Flamengo. Foto da área destruída no centro de treinamento do Flamengo após incêndio.
Justiça Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu
seg, 08/09/2025 - 21:20
Brasil conquista o melhor resultado na história da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica
Educação Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia
seg, 08/09/2025 - 20:28
Rio de Janeiro (RJ), 07/09/2025 - O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB). Foto: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro/Divulgação
Justiça TRF-2 mantém prisão preventiva de ex-deputado TH Joias
seg, 08/09/2025 - 20:14
Brasília (DF), 08/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Lupi diz que governo acompanhava, mas sem dimensão de fraudes no INSS
seg, 08/09/2025 - 19:23
Ver mais seta para baixo