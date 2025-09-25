logo ebc
Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro

Medida não era adotada desde janeiro de 2022
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 22:16
São Paulo
A Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) informaram que o Sistema Cantareira passará a operar na Faixa de Restrição, a partir de 1º de outubro. Essa medida não era adotada desde janeiro de 2022.

A medida foi tomada, pois as represas estão com volume útil abaixo de 30% da capacidade total.

Com a restrição, a companhia de abastecimento do estado, Sabesp, estará autorizada a retirar até 23 metros cúbicos por segundo (m³/s) de água, em vez dos 27 m³/s, em vigor atualmente.

Outras medidas é o bombeamento de reservatórios mais distantes da capital, como o de Jaguari (que fica na divisa com Minas Gerais), e a ampliação de medidas para evitar perdas, como a interrupção do fornecimento de água em horários com menor demanda.

Os moradores da região metropolitana já enfrentam a redução da pressão de água das 19h às 5h.

Segundo o comunicado das agências, as regras de operação vigentes são adequadas para a gestão dos recursos hídricos do Sistema Cantareira, e fazem o acompanhamento diário dos dados de níveis da água, vazão e volume armazenado.

“Estamos atuando com rigor, adotando medidas com planejamento e antecipação, para que possamos enfrentar essa estiagem com o menor impacto possível sobre as pessoas. O Sistema Integrado Metropolitano (SIM) está em 32,4%, ainda acima dos 30% que configuram estágio crítico, mas temos casos de reservatórios do Sistema onde a redução foi maior, por isso estamos atuando para proteger esses recursos”, disse Camila Viana, presidente da SP Águas. 

O Sistema Cantareira abastece metade da população da região metropolitana de São Paulo e é formado por cinco reservatórios. 

O governo paulista também proibiu nesta quarta-feira (24) a concessão de qualquer outorga de captação de águas, superficiais ou subterrâneas nas bacias do estado para fins que não sejam emergenciais, além de permitir mudanças na quantidade de água captada em autorizações que estão em andamento. 

