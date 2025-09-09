logo ebc
Trem do metrô de SP descarrila na Linha 4 Amarela e fecha estação

Os dois sentidos do trajeto Vila Sônia–Butantã foram bloqueados
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 12:54
São Paulo

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo opera de forma reduzida nesta manhã (9), após um trem descarrilar próximo da estação Vila Sônia por volta das 10h. A falha causou o fechamento da estação e, por isso, os trens só operam nos trajetos São Paulo-Morumbi à Luz.

Os dois sentidos do trajeto Vila Sônia–Butantã foram bloqueados, após a composição descarrilar e atravessar para a via contrária. A ligação com a Linha 9-Esmeralda em Pinheiros funciona normalmente.

A ViaQuatro, empresa que opera a linha Amarela, informou que os passageiros foram retirados do trem e que não houve feridos. Diz ainda que o intervalo de circulação entre as composições está normal.

De acordo com a companhia, o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), foi acionado às 10h18.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Edição:
Aécio Amado
metrô de são paulo descarrilamento fecha estação ViaQuatro
