logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

TV Brasil homenageia Silvio Tendler com exibição de documentário

Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil vai ao ar no domingo às 23h45
EBC
Publicado em 07/09/2025 - 13:13
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
© MST/Divulgação

Neste domingo (7), às 23h45, a TV Brasil homenageia o cineasta e documentarista Silvio Tendler, que faleceu nesta sexta-feira (5), aos 75 anos, no Rio de Janeiro.

Como tributo ao diretor, a emissora exibe o documentário Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil.  

Conhecido como o “cineasta dos sonhos interrompidos” ou “cineasta dos vencidos”, o documentarista premiado dedicou sua carreira a contar histórias de personalidades que marcaram a política e a cultura nacional, como João Goulart, Juscelino Kubitschek, Carlos Marighella e Glauber Rocha.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, produziu e dirigiu mais de 70 filmes e 12 séries televisivas. 

Entre os trabalhos mais emblemáticos de Tendler, estão Os Anos JK – Uma Trajetória Política (1980), Jango (1984) e Tancredo: A Travessia (2011). 

"Silvio Tendler é um nome incontornável na história do documentário brasileiro. Cineasta e ativista, sempre lutou pela democracia brasileira", avalia Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

"Nesta medida, a TV Brasil, cuja missão é fomentar o senso crítico, não poderia deixar de ter obras dele. Obras estas que nos honram muito programar e exibir", completa.

Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil 

A produção é um mergulho na vida e na obra do cineasta Glauber Rocha, um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento que transformou a estética e a linguagem cinematográfica no país.  

O documentário resgata imagens de arquivo, entrevistas e depoimentos que mostram a genialidade, a inquietação e o legado cultural deixado pelo polêmico cineasta baiano. 

Ao vivo e on demand 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. 

Serviço 

Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil 

Domingo, dia 7/9, às 23h45, na TV Brasil 

Relacionadas
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Saiba como assistir obras de Silvio Tendler pelo TV Brasil Play
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2024 - O cineasta, Silvio Tendler, se despede do amigo. O corpo do fotojornalista Evandro Teixeira, um ícone da fotografia brasileira e internacional, é velado na Câmara dos Vereadores do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cinéfilos exaltam Silvio Tendler: "absolutamente fundamental"
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Morre cineasta Silvio Tendler, aos 75 anos
TV Brasil Silvio Tendler Glauber o Filme – Labirinto do Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 07/09/2025 - Centrais sindicais e os movimentos populares que compõem as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam ato em defesa da soberania e da pauta da classe trabalhadora, na Praça da República. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania
dom, 07/09/2025 - 13:42
cruzeiro, corinthians, futebol feminino
Esportes BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final
dom, 07/09/2025 - 13:35
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Geral TV Brasil homenageia Silvio Tendler com exibição de documentário
dom, 07/09/2025 - 13:13
Acervo histórico da Rádio MEC em exposição na Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no Rio de Janeiro Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Cultura Rádio MEC completa 102 anos como símbolo de cultura e educação no país
dom, 07/09/2025 - 13:10
www, internet,código binário
Internacional Corte de cabos no Mar Vermelho interrompe internet no Oriente Médio
dom, 07/09/2025 - 12:17
Brasília (DF), 05/09/2025 - Lotofácil da independência. Foto: Caixa/Divulgação
Geral Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões
dom, 07/09/2025 - 11:53
Ver mais seta para baixo