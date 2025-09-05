logo ebc
Veículos da EBC transmitem Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro

O tema das celebrações deste ano é ‘Brasil Soberano’
Publicado em 05/09/2025 - 07:02
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 07/09/2024 - Aviões da Esquadrilha da Fumaça fazem apresentação durante o Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara transmissão e cobertura especiais do Dia da Independência, neste domingo, 7 de setembro. O tradicional Desfile Cívico-Militar de Brasília (DF) ganha espaço nos veículos da instituição, levando aos lares de milhões de brasileiros imagens, informações e análises sobre a data. O tema das celebrações deste ano é ‘Brasil Soberano’. O início do Desfile na capital federal está previsto para as 9 horas.

O diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum, destaca a relevância da iniciativa: “Para a EBC, o 7 de Setembro equivale a uma Copa do Mundo. É um momento de mobilização total, em que tradição, expertise, carinho e vontade se unem para entregar uma cobertura à altura da celebração da nossa soberania".

Basbaum lembra que a empresa reforça o papel essencial da comunicação pública na valorização da identidade nacional, alinhando-se ao tema do evento, ‘Brasil Soberano’.

"A cobertura do 7 de Setembro é um marco no calendário da EBC e manteremos o padrão de excelência que o público já conhece, oferecendo uma transmissão ampla, informativa e acessível a todos os brasileiros e em diferentes canais”, completa.

"Este ano, o 7 de Setembro ainda tem um diferencial, que é o de reafirmar a soberania do país e a força de suas instituições democráticas. E a transmissão da EBC vai corresponder a este momento, trazendo detalhes de cada eixo que serão tratados no desfile", complementa o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

 

Brasília, DF 07/09/2024 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado de diversos ministros e autoridades, participa do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Forças Armadas participam do Desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em 2024 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Veículos públicos

A programação da TV Brasil começa logo cedo, às 8h, com a expectativa para a cerimônia e a chegada do público. Além de Brasília, haverá entradas também do Rio de Janeiro e de São Paulo. A transmissão especial do desfile começa a partir das 9h, com especialistas comentando os símbolos da festa e o significado histórico do 7 de setembro.

Na Rádio Nacional, boletins jornalísticos ao longo do dia vão atualizar os ouvintes sobre o andamento do Desfile. A Rádio Nacional da Amazônia apresenta ainda edições especiais do programa Natureza Viva, às 9h, e Ponto de Encontro, às 10h.

Agência Brasil e a Radioagência Nacional integram a cobertura factual direcionada ao público amplo e também a outros veículos de comunicação que queiram aproveitar os materiais, seja em texto, foto ou áudio.

Rede Gov

No Canal Gov, a transmissão terá início às 8h, com a apresentação de um programa especial com reportagens, entradas ao vivo da Esplanada dos Ministérios, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e convidados especiais. Além da participação do público via redes sociais, a emissora contará com representantes do governo federal e de cada uma das Forças Armadas, que vão falar sobre os detalhes da cerimônia.

Já a Rádio Gov entrará em rede, ao vivo. Emissoras de rádio de todo o país poderão retransmitir o desfile pelo mesmo sinal de satélite do programa A Voz do Brasil ou por streaming. Para os ouvintes, a cobertura completa estará disponível no player do portal, no endereço radiogov.ebc.com.br.

 

Brasília, DF 07/09/2024 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado de diversos ministros e autoridades, participa do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em 2024 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Redes sociais

As equipes de redes sociais da EBC estarão com repórteres produzindo conteúdo exclusivo para os perfis do Canal Gov, da EBC e da Agência Brasil no Instagram, além de publicações no TikTok do Canal Gov e da EBC, bem como highlights no X da TV Brasil.

Pelo Youtube da TV Brasil e Canal Gov, também é possível assistir ao Desfile. Além das transmissões em seus veículos, a EBC será a responsável pela geração de imagens para os demais canais de televisão. Para garantir a qualidade e todos os detalhes da cerimônia para os telespectadores, a cobertura conta com cerca de 22 câmeras que serão distribuídas ao longo do percurso.

