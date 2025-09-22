logo ebc
Vendavais, quedas de árvores e desabamentos deixam 8 feridos em SP

Não houve registro de óbitos ou desaparecidos até o momento
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 18:02
São Paulo
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania provoca queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil informou que as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo neste domingo (21) e segunda-feira (22) deixaram oito pessoas feridas e 12 desalojadas. Não houve registro de óbitos ou desaparecidos até o momento. Segundo o órgão, as principais ocorrências foram vendavais, destelhamentos, quedas de árvores, desabamentos e colapso de estruturas.

Os municípios mais afetados, segundo a Defesa Civil, foram Rancharia, Ourinhos, Santa Fé do Sul, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Marabá Paulista, Dracena, Peruíbe, Marília, João Ramalho, Sagres, Santos, Praia Grande, Jundiaí, São Paulo, São José dos Campos, Porto Feliz, Itu, Bastos, Barra do Turvo, Piracicaba, Jahu, Caieiras, Nova Odessa e Osasco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 16h10 de hoje, foram registradas no estado 642 chamadas para quedas de árvores; 26, para desabamentos; e 20, para enchentes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Vendavais

Segundo a Defesa Civil, nesta segunda-feira, foram registradas rajadas de vento que ultrapassaram os 99 km/h em diferentes regiões do território paulista.

De acordo com dados oficiais das estações meteorológicas, o maior valor foi aferido em Bragança Paulista, com 99,4 km/h, seguido de São Paulo (Campo de Marte), que alcançou 98,2 km/h, e Piracicaba, com 95 km/h. Também foram registradas intensas rajadas em Avaré (90 km/h), São Paulo (Congonhas) e Bauru (87 km/h), além de Marília (86,4 km/h) e Rancharia (85,7 km/h).

Segundo balanço da Enel São Paulo, na Região Metropolitana da capital, 544 mil clientes (ou 6,8% do total) estavam sem luz às 17h34. O município com maior número de lares sem energia era a capital paulista, com 388.478 clientes afetados. O município de Cajamar está com 23.336 clientes (ou 49,8%) sem energia. 

Edição:
Amanda Cieglinski
clima temporal vendaval São Paulo falta de energia elétrica Defesa Civil
