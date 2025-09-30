logo ebc
Vigilância Sanitária de SP emite alerta sobre contaminação por metanol

Secretaria orienta profissionais de saúde sobre sintomas de ingestão
Eduardo Luiz Correia - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 12:20
São Paulo
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e o Centro de Vigilância Sanitária Sanitária (CVS). em São Paulo, emitiram um alerta nesta terça-feira (30), para profissionais de saúde, sobre os riscos da ingestão de metanol. Nas últimas semanas, dez casos de contaminação de bebidas alcoólicas contaminadas foram registrados, com três mortes.

Conforme o alerta, o metanol em bebidas alcoólicas clandestinas ou adulteradas, por ser muito tóxico, pode levar à cegueira permanente e a óbitos.

Os órgãos de vigilância reforçaram que os sintomas de contaminação costumam aparecer entre seis e 24 horas após a ingestão e incluem “sonolência, tontura, dor abdominal, náuseas, vômitos, confusão mental, taquicardia, visão turva, fotofobia, convulsões e acidose metabólica.

“Nos casos mais graves, pode haver cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal e comprometimento neurológico”, diz o comunicado.

Segundo o Centro de Vigilância Sanitária, “todo caso suspeito deve ser imediatamente registrado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), por e-mail, para viabilizar as investigações epidemiológicas e evitar novos casos de intoxicação.”

Além disso, para apoiar os profissionais de saúde no manejo e discussão dos casos, o CVE disponibilizou os Centros de Assistência Toxicológica (Ciatox).

Para tanto, os contatos estão disponíveis no portal da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Intoxicação é emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

