Três pessoas são presas pela PM em ato pró-Palestina no DF

Grupo estava em frente à embaixada dos Estados Unidos em Brasília
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 18:01
Brasília

Policiais militares do Distrito Federal e manifestantes entraram em confronto durante um ato pró-Palestina em frente à embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, nesta terça-feira (7). Três homens foram presos. 

O ato tinha como objetivo lembrar os dois anos dos conflitos no Oriente Médio entre o Hamas e Israel, e em protesto contra o genocídio em Gaza, segundo os manifestantes. O manifesto foi convocado pelo Comitê de Solidariedade à Palestina no DF. 

Em vídeo divulgado nas redes sociais, manifestantes argumentaram que o protesto era pacífico até a ação de abordagem dos policiais, que teriam ainda lançado gás contra os presentes.

Versão da PM

Segundo a versão da polícia, o confronto ocorreu porque um homem com o rosto coberto foi visto em meio aos manifestantes manuseando uma pochete. A PMDF pondera que foi informada de que esse manifestante estava com uma faca na pochete.

“A equipe policial solicitou que o suspeito descobrisse o rosto e que mostrasse o que tinha na pochete. Ele se negou e insuflou os manifestantes contra os policiais, e o grupo tentou impedir a revista do cidadão”, argumentou a PM em nota à imprensa.

Ainda segundo a versão da PM, um policial recebeu um chute de um segundo manifestante e foi seguro por outro que teria tentado evitar a prisão. “Houve uma negociação para liberar a linha de contenção dos manifestantes para a revista. Em seguida, um dos manifestantes avançou sobre os policiais, e a briga começou generalizada, com agressões aos policiais”, argumentou a corporação.

A PM acrescentou que encontrou posteriormente a pochete vazia. Os três homens foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia. Representantes dos manifestantes presos e da organização do ato ainda não foram localizados pela reportagem. 

A Embaixada dos Estados Unidos não se manifestou sobre o protesto.

