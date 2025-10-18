Acidente com ônibus em Pernambuco deixa ao menos 15 mortos

Um grave acidente com um ônibus de excursão ocorrido na noite de sexta-feira (17) em Pernambuco deixou ao menos 15 pessoas mortas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo transportava 30 passageiros quando o motorista perdeu o controle na rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 20h, quando o ônibus invadiu a pista contrária, colidiu contra rochas na lateral da estrada e, em seguida, bateu em um barranco de areia antes de tombar. As causas ainda estão sendo investigadas pela PRF.

Até o momento, metade das vítimas — 11 mulheres e quatro homens — teve a morte confirmada. O número total de feridos ainda não foi divulgado. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e passou por teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, conforme informou a PRF em nota.

A PRF também informou que há indícios de que alguns passageiros não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade das mortes e ferimentos. As equipes de resgate e perícia seguem atuando no local para apurar as causas do acidente e identificar todas as vítimas.

Nas redes sociais, o governador de Pernambuco, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o ocorrido.

"Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais. Estou acompanhando minha equipe e sinto muito pela perda das vidas, pelos feridos e por todas as famílias. Meu governo continuará dando todo o apoio necessário e atuando em conjunto com as prefeituras dos municípios atingidos pelo trágico episódio", diz a nota.

A Prefeitura de Saloá, em Pernambuco, agradeceu à equipe de resgate pelo trabalho de plantão para socorrer as vítimas.

"Gratidão a todas as equipes de saúde, médicos, enfermeiros e profissionais que estiveram de plantão e atuaram com dedicação e prontidão durante o grave acidente ocorrido na BR-423, na Serra dos Ventos, trecho que passa pelo nosso município. O Hospital Municipal Josina Godóy recebeu cerca de 16 vítimas, prestando todo o suporte e atendimento emergencial necessário. A Prefeitura também agradece o apoio solidário de municípios vizinhos, que se uniram em um grande esforço conjunto para auxiliar no atendimento às vítimas", diz a nota.

A empresa Moda Center, de onde o ônibus saiu antes do acidente, também se manifestou sobre o acidente.

"O Moda Center manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (17), na BR-423, entre Paranatama e Saloá, envolvendo um ônibus da excursão DF Turismo (Vaga 135/137 | Setor Amarelo) que retornava do Moda Center com destino à Bahia. Neste momento de dor, o Moda Center se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos, e se coloca à disposição para prestar ajuda no que for necessário às pessoas atingidas por essa grande tragédia", diz a nota.

*Com informações da Reuters.