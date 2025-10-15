logo ebc
Acordo encerra disputa por falhas em monotrilho em São Paulo

Consórcio Expresso Monotrilho Leste terá de investir na Linha 15
Guilherme Jerônymo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 08:01
São Paulo
A queda de uma viga nas obras de implantação do monotrilho, que resultou na morte de um operário no fim da tarde de ontem (9), ainda interdita vias na capital paulista (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

As empresas que compõe o Consórcio Expresso Monotrilho Leste (CEML), responsável pela construção e operação da Linha 15 do monotrilho, assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) no valor de R$ 41,2 milhões.

O acordo foi divulgado nessa terça (14), apesar de firmado no último dia 26 de setembro.

Com a assinatura o MP-SP abre mão de ação civil pública contra o consórcio, formado pelas empresas Alstom e Queiroz Galvão (atualmente Álya).

Entenda

O valor indeniza o Metrô pelo estouro de um pneu em 27 de fevereiro de 2020 e a queda de peças em uma avenida (imagem em destaque) abaixo do monotrilho, em 11 de janeiro de 2023.

As falhas já haviam rendido um acordo entre o Metrô e o Consórcio, com pagamento de R$ 27,3 milhões para encerrar processos administrativos e judiciais relacionados a prejuízos e à aplicação de multas.

O valor será aplicado na própria linha, que liga a zona leste da capital, região mais populosa da cidade, ao centro.

Parte da indenização será destinada à aquisição de itens como assentos dos bancos, câmeras e filtros de ar.

Consórcio Expresso Monotrilho Leste São Paulo Metrô Linha 15
