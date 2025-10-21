logo ebc
Agência Brasil e jornalistas da EBC recebem prêmio na área de economia

Foram escolhidos os profissionais e veículos mais admirados no setor
EBC
Publicado em 21/10/2025 - 14:55
Brasília
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Agência Brasil e dois jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ficaram entre os escolhidos do Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, anunciado nesta terça-feira (21). 

Edgard Matsuki, da Radioagência Nacional, e Wellton Máximo, da Agência Brasil, serão homenageados na categoria Top50 Jornalistas +Admirados da área. Já a Agência Brasil ficou entre as três agências de notícias mais admiradas do país, ao lado da Reuters e da Agência Estado.

"É um motivo de orgulho que o trabalho da Agência e também de funcionários da Agência e da Radioagência sejam reconhecidos por seus pares, passando a integrar essa lista", comemora a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

Para Edgard Matsuki, a conquista é um reconhecimento do papel da EBC na comunicação pública. 

"Conseguir conquistar um prêmio desse porte é mais um reconhecimento não só do trabalho pessoal no Tira-Dúvidas do IR como também do papel da EBC, no sentido de trazer conteúdos que educam e ensinam. Também é uma vitória da Radioagência Nacional, do jornalismo da EBC e da empresa como um todo", celebra.

Experiente repórter de Economia da Agência Brasil, Wellton Máximo figura na lista pela primeira vez em 10 edições do Prêmio e reforça a importância de olhar para o cidadão. 

"Esta não é uma vitória individual, mas sobretudo o reconhecimento da comunicação pública em explicar e traduzir a macroeconomia para o leitor. Há 18 anos, essa tem sido minha rotina no Ministério da Fazenda, sempre norteado no interesse da notícia para o cidadão", explica.

 

Brasília (DF) 10/10/2025 – Os jornalaistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Edgard Yoshio (e) e Wellton Maximo, posam para foto na redação da EBC. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os jornalistas da EBC Edgard Matsuki (E) e Wellton Maximo serão homenageados na categoria Top50 Jornalistas +Admirados da área. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil

O diretor-presidente da empresa, Andre Basbaum, também comemorou as homenagens e sublinhou que elas "são um  sinal de que estamos no caminho certo de valorização do jornalismo público". 

"Somos uma empresa pública de comunicação que tem no jornalismo uma ferramenta essencial de busca da verdade e combate à desinformação, contribuindo para o fortalecimento da democracia no Brasil", afirma.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 24 de novembro, em São Paulo, em um evento que promete reunir os principais nomes da imprensa brasileira e celebrar o trabalho dos profissionais que se destacaram durante o ano. Além da entrega de certificados para os homenageados, serão anunciados os mais votados das 14 categorias temáticas e os Top 10 +Admirados Jornalistas do Ano, incluindo o campeão ou campeã geral.

Sobre o Prêmio

O Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças chega à sua 10ª edição como uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Brasília (DF) 10/10/2025 – Os jornalaistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Edgard Yoshio (e) e Wellton Maximo, posam para foto na redação da EBC. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
São Paulo (SP), 29/09/2025 - Jornalistas Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva com certificado do prêmio 100 + Admirados Jornalistas Brasileiros. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
