Aneel envia equipe ao Paraná para apurar origem de apagão

Incêndio em subestação é apontado como causa da queda de energia
Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 18:29
Brasília
Campo Largo (PR), 14/10/2025 - Um incêndio na subestação da privatizada Copel de Bateias, provocou um apagão de grandes proporções na madrugada, afetando 25 estados brasileiros e o Distrito Federal. Foto: Corpo de Bombeiros PR/Divulgação
© Corpo de Bombeiros PR/Divulgação

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que enviará uma equipe técnica ao Paraná para apurar a origem do apagão que atingiu todas as regiões do país durante a madrugada desta terça-feira (14) 

De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), a interrupção no fornecimento de energia teria sido causado por um incêndio na subestação Bateias, localizada no Paraná.

"A fiscalização da Agência se deslocará ainda hoje para realizar inspeção in loco na subestação afetada e averiguar as causas da interrupção, além disso serão instaurados processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos", diz a nota divulgada pela agência reguladora. 

O ONS informou ainda que a energia foi restabelecida nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste uma hora e meia após a queda. Na Região Sul, o fornecimento foi retomado duas horas e meia depois da ocorrência. 

Problema técnico 

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o apagão foi resultado de um problema na infraestrutura ocasionado pelo incêndio na subestação do Paraná, não tem relação com falta de energia.  

“É importante que a população entenda o que acontece neste momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala em apagão, a gente sempre lembra aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021 que, na verdade, aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje, não. Hoje, nós temos muita energia", disse em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Edição:
Carolina Pimentel
apagão paraná Queda de energia
