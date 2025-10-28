logo ebc
Após operação, TRT-RJ suspende atividades presenciais nesta quarta

Violência na região metropolitana foi apontada como motivo
Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 19:13
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro suspendeu o atendimento ao público e não terá atividades presenciais nesta quarta-feira (29), após os confrontos e problemas de de deslocamento na cidade com a Operação Contenção, realizada nesta terça (28) por órgãos estaduais de segurança pública para conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho. 

O TRT informa que as audiências telepresenciais já agendadas estão mantidas, bem como o atendimento via balcão virtual e o trabalho remoto nas unidades administrativas e jurisdicionais.

O comunicado sobre a restrição das atividades foi publicado no perfil do tribunal nas redes sociais no início desta noite.

Conforme a nota, o motivo da suspensão “são as ocorrências de violência no município do Rio de Janeiro e região metropolitana nesta terça-feira (28/10)”. Os prazos dos processos físicos e eletrônicos também foram suspensos por um dia.

Segundo o texto divulgado, a decisão atende a “pedidos formulados pelas Associações de Juízes do Trabalho da 1ª Região”, e leva em consideração “o risco de segurança para o deslocamento” de juízes, servidores e da população ao tribunal.

Operação mais letal

O número de mortos na operação chega a 64, o maior registrado em uma ação policial no estado. Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha, para capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. 

O balanço parcial registra ​81 presos, ​72 fuzis apreendidos e grande quantidade de drogas ainda em contabilização.

Em retaliação, criminosos usaram ônibus sequestrados como barricadas e ordenaram o fechamento do comércio em diversas áreas da cidade, causando medo e transtornos para moradores de praticamente todo o município. 

Edição:
Vinicius Lisboa
