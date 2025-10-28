logo ebc
Aulas são suspensas no Rio após megaoperação policial

31 escolas estão sem aulas no Alemão e 17 na Penha
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 15:45
Rio de Janeiro 
Members of the military police special unit patrol a street during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Por causa dos desdobramentos da megaoperação policial no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha contra facção criminosa no Rio de Janeiro, aulas foram interrompidas em diferentes níveis de ensino. A Secretaria Municipal de Educação informa que, na região do Alemão, 31 escolas tiveram aulas suspensas. Na  Penha, 17 escolas ficaram sem aulas.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) avisa que as atividades do período noturno nas unidades acadêmicas e administrativas da região metropolitana do Rio também estão suspensas.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) orienta que alunos, professores e funcionários evitem a Ilha do Fundão, onde funcionam a maior parte dos cursos da instituição. Aqueles que estiverem neste momento no principal campus da universidade devem se manter abrigados nos prédios. As aulas noturnas estão canceladas em todos campi da cidade do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias (Baixada Fluminense).

A reitoria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) anunciou o cancelamento de atividades letivas e administrativas presenciais. Conforme nota, o restaurante universitário não vai funcionar para o jantar e o transporte entre os campi funcionará até as 16h30, quando sairá o último veículo na rota circular do Terminal Gentileza. A reitoria recomenda “o abono das faltas do dia devido à dificuldade de acesso aos campi.”

A Universidade Federal Fluminense (UFF) também recomendou a suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas hoje; e pede que alunos, professores e funcionários evitem a circulação nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais, busquem locais seguros e mantenham-se informados sobre os desdobramentos da operação.

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 de atenção, o que significa risco de ocorrência de alto impacto, por conta da operação das polícias Militar e Civil deflagrada nesta terça-feira (28) na região dos complexos da Penha e do Alemão. De acordo com o governo do estado, a ação mobiliza 2,5 mil policiais civis e militares para prender lideranças criminosas e impedir o fortalecimento do Comando Vermelho.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, vias no entorno dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão, São Francisco Xavier, na zona norte; Freguesia, em Jacarepaguá; e Taquara, na zona sudoeste, passam por interdições temporárias em função de ocorrências policiais.  

*Matéria atualizada às 16h17

