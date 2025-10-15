logo ebc
Brasil tem mais nove casos de intoxicação por metanol, com três mortes

Pernambuco confirmou duas mortes, as primeiras fora de São Paulo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 18:52
São Paulo
São Paulo (SP), 14/10/2025 - Polícia Civil de SP destrói mais de 100 mil garrafas usadas em falsificação de bebidas alcoólicas. Ação contribui para o combate ao crime e a preservação ambiental. Foto: Alex Silva/Governo de SP
© Alex Silva/Governo de SP

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (15) mais três mortes por intoxicação por metanol em bebidas no país. Uma morte foi confirmada em Jundiaí (SP) e outras duas em Pernambuco. 

Essas foram as primeiras fora do estado de São Paulo desde o começo dos casos, em 26 de setembro. O total de mortes confirmadas pela intoxicação chega a oito: seis no estado e são Paulo e duas em Pernambuco. 

O total de casos confirmados subiu de 32 na última segunda-feira (13) para 41 nesta quarta-feira (15). Outros 107 casos permanecem em investigação, enquanto 469 sobre os quais havia suspeita foram descartados.

Além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que já haviam registrado casos confirmados, agora, o estado de Pernambuco também confirmou três casos de intoxicação, dois deles com os óbitos citados acima. 

Com isso, os números de casos confirmados são:

  • 33 em São Paulo,
  • 4 no Paraná,
  • 3 em Pernambuco e 
  • 1 no Rio Grande do Sul. 

Casos em investigação

São Paulo tem 57 casos em investigação, Pernambuco outros 31, Rio de Janeiro investiga seis casos suspeitos, Mato Grosso do Sul outros quatro, Piauí mais três, mesmo número investigado no Rio Grande do Sul, e os estados de Alagoas, Goiás e Paraná investigam um caso cada um.  

Em relação aos óbitos, outros 10 seguem em investigação, sendo quatro em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Paraná. 

Ações de descarte

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo informou à imprensa a destruição de mais de 100 mil garrafas, apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital paulista na semana passada. 

O material, cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para uma empresa especializada em reciclagem após autorização judicial.

Edição:
Sabrina Craide
metanol Intoxicação bebidas adulteradas
Ver mais seta para baixo