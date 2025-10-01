logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás

Fogo atinge a área de Serra da Santana
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 14:59
Brasília
Bombeiros, Brigadistas e Força Aerea Nacional combatem Incendios na Chapada Diamantina.
© Roberto Viana/AGECOM

Quatro equipes estão atuando nas frentes de combate ao incêndio iniciado domingo (28) na região de Cavalcante, município goiano localizado na região da Chapada dos Veadeiros. O fogo atinge a área de Serra da Santana.

De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), ainda não se tem uma estimativa oficial do total de área queimada. Não há, até o momento, focos de incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que permanece aberto à visitação.

Balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo ICMBio informa que a força de campo que combate o fogo conta com 35 brigadistas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Destes, 24 são do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo); 6 são da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (Brivac); e 5, do ICMBio.

A equipe é auxiliada por cinco viaturas. Algumas propriedades foram atingidas com danos a cercas e cocheiras.

Relacionadas
Câmara e o Senado participam da campanha Outubro Rosa – de conscientização, prevenção e luta contra o câncer de mama, com o ato de iluminação do Congresso Nacional.
Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2025
Avião, aviação, Azul, Aeroporto Santos Dumont
Santos Dumont é liberado e vai operar até mais tarde nesta terça
Edição:
Aline Leal
Estiagem Chapada dos Veadeiros Cavalcante Incêndios Incêndio Florestal Queimadas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/10/2025- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realiza Conferência Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica
qua, 01/10/2025 - 15:59
samir xaud, cbf, calendário
Esportes CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
qua, 01/10/2025 - 15:52
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Geral Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets
qua, 01/10/2025 - 15:11
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Cultura e ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Cultura MinC quer transformar escolas de samba em pontos de cultura
qua, 01/10/2025 - 15:08
Bombeiros, Brigadistas e Força Aerea Nacional combatem Incendios na Chapada Diamantina.
Geral Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás
qua, 01/10/2025 - 14:59
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF inicia julgamento sobre vínculo de emprego de motoristas de apps
qua, 01/10/2025 - 14:53
Ver mais seta para baixo