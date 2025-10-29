logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,42
Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 07:02
Brasília
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
© Lyon Santos/ MDS

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (29) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (três), Paraná (duas), Piauí (duas), Roraima (seis) e Sergipe (quatro).

Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Regra de proteção

Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.

Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois anos para um. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.

Calendário Bolsa Família 2025 - outubro
Arte EBC

 

Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Petrobras faz parceria com governo para capacitar famílias do CadÚnico. Funcionários da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho)- Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Edição:
Fernando Fraga
Bolsa Família Programa Social
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Mortes no Rio ganham repercussão internacional
qua, 29/10/2025 - 09:13
Palm trees are shaken by the wind, ahead of Hurricane Melissa at Hellshire Beach, in the coastal town of Hellshire, Jamaica, October 26, 2025. REUTERS/Octavio Jones
Internacional Furacão Melissa baixa para categoria 3 perto de Cuba
qua, 29/10/2025 - 08:59
Jovens com deficiência
Direitos Humanos Dossiê Acessibilidade é lançado em São Paulo pelo Itaú Cultural
qua, 29/10/2025 - 08:55
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Geral Moradores retiram cerca de 60 corpos em área de mata após operação
qua, 29/10/2025 - 08:20
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 -Livro infantil mais procurado na biblioteca comunitária Atelier das Palavras, no morro da Mangueira, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Ler ensina empatia a crianças, diz presidente da Biblioteca Nacional
qua, 29/10/2025 - 07:48
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Geral Beneficiários com NIS final 8 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira
qua, 29/10/2025 - 07:28
Ver mais seta para baixo