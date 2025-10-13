Chuvas fortes no México deixam pelo menos 64 mortos

Sessenta e cinco pessoas estão desaparecidas, informa o governo

O governo mexicano informou nesta segunda-feira (13) que pelo menos 64 pessoas morreram e 65 estão desaparecidas na sequência das fortes chuvas que atingiram cinco estados do centro do país entre 6 e 9 de outubro.

As 64 mortes foram registadas nos estados de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) e Querétaro (1), disse a chefe da Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC), Laura Velázquez, durante a entrevista diária da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Balanço anterior indicava 44 pessoas mortas.

Laura Velázquez acrescentou que 65 pessoas estão desaparecidas nos estados de Veracruz (18), Hidalgo (43) e Puebla (4).

As inundações causadas por chuvas torrenciais no México na semana passada causaram enormes danos e obrigaram ao envio de efetivos da Proteção Civil e do Exército para diferentes áreas do país.

A proteção civil mexicana relatou chuvas intensas em 31 dos 32 estados, provocando o transbordamento de rios, inundações de aldeias inteiras, deslizamentos de terra e o desmoronamento de estradas e pontes.

