logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas neste domingo
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2025 - 19:40
Brasília
São Paulo (SP), 10/11/2024 - Estudantes no segundo dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação informou neste sábado (4) que os cartões de confirmação do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram atualizados e, agora, trazem a numeração da sala de prova do candidato.

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas objetivas da segunda edição do CNU neste domingo (5).

>> Saiba o que levar para a prova 

O ministério afirma que não houve mudança em relação aos locais de prova.  "O endereço, o andar e até mesmo a sala permanecem rigorosamente os mesmos", afirma, em nota.

De acordo com o governo, por razões de segurança, o número da sala aparecia apenas de forma codificada. Com a atualização, essa informação aparece de forma explícita no Cartão de Confirmação de Inscrição  

Ainda segundo a pasta, os candidatos estão recebendo SMS da FGV, banca do concurso, informando sobre a atualização.

A orientação é que as pessoas acessem novamente o cartão de confirmação para ter a informação completa. Entretanto, se o candidato chegar no local da prova com o cartão anterior, ele também conseguirá se localizar.  

Relacionadas
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
CNU reforça segurança com detectores de metal e ponto eletrônico
vestibular.jpg
CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova
São Paulo (SP), 10/11/2024 - Estudantes no segundo dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar
Edição:
Lílian Beraldo
concurso CNU 2025 provas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil perde para a Espanha
Esportes Brasil perde outra vez e cai no Mundial sub-20 ainda na primeira fase
sab, 04/10/2025 - 19:51
São Paulo (SP), 10/11/2024 - Estudantes no segundo dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
sab, 04/10/2025 - 19:40
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Saúde.
Saúde Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
sab, 04/10/2025 - 19:08
Brasília (DF), 04/10/2025 – Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D. Foto: Léo Piva/FCF
Esportes Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D
sab, 04/10/2025 - 18:50
MADRID, SPAIN - OCTOBER 4: Thousands of people, holding banners and Palestinian flagas, take part in protest to show solidarity with Palestinian in Gaza, in downtown Madrid, Spain on October 4, 2025. Diego Radames / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Manifestações pró-Palestina reuniram milhares de pessoas no mundo
sab, 04/10/2025 - 18:26
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde São Paulo confirma segunda morte por ingestão de metanol
sab, 04/10/2025 - 17:39
Ver mais seta para baixo