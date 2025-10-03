CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

No domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova para participarem do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado Enem dos Concursos oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que presentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

São considerados documentos oficiais:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

Não serão aceitos como documentos de identificação:

documentos sem foto

certidões de nascimento

CPF

títulos eleitorais;

carteiras de estudante

carteiras funcionais sem valor de identidade;

Identidade infantil

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados

Cartão de confirmação

Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda levar o cartão de confirmação impresso no dia da realização das provas para facilitar a localização.

O documento traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

A organização do certame lembra que o candidato também deve levar caneta de tinta preta ou azul em material transparente, que será usada para preencher o cartão de resposta.

Horários

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Provas

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo (5), será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Cronograma

Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.