logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 05/10/2025 - 15:16
Brasília
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A falta de luz afetou a realização de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) em uma escola em Manaus (AM) neste domingo (5), informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O local conta com 436 candidatos inscritos que terão tempo adicional de 1 hora e 31 minutos para finalizar a prova, igualando ao mesmo período dos demais candidatos do país. 

As provas dessa edição tiveram início às 13h (horário de Brasília) em 1.284 locais de provas, em 228 cidades. O monitoramento em tempo real do certame ocorre no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), localizado em Brasília.

Duração

As provas objetivas aplicadas neste domingo são dos nove blocos temáticos de nível superior e médio do CNU 2025

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas - das 13h às 18h, no horário de Brasília.

Já os candidatos dos cargos de nível médio terão 3 horas e 30 minutos para realização das provas - das 13h às 16h30 (também no horário de Brasília).

Cadernos de provas

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

O candidato somente poderá levar o caderno de prova, caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas.

As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. 

CNU 2025

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos tem 761.545 inscritos confirmados que concorrem a 3.652 vagas de 32 órgãos federais.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Ministra Esther Dweck aposta em queda na abstenção no CNU
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
CNU reforça segurança com detectores de metal e ponto eletrônico
Edição:
Lílian Beraldo
CNU 2025 concurso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - 05/10/2025 Policia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada. Foto: Divulgação Polícia civil/RJ
Saúde Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada
dom, 05/10/2025 - 15:23
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
dom, 05/10/2025 - 15:16
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Internacional Israel deporta mais 29 ativistas da flotilha de ajuda a Gaza
dom, 05/10/2025 - 14:56
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
dom, 05/10/2025 - 14:52
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Ministra Esther Dweck aposta em queda na abstenção no CNU
dom, 05/10/2025 - 14:36
O Capitólio dos Estados Unidos, em Washington
Internacional Paralisação de governo: haverá demissões em massa, diz governo Trump
dom, 05/10/2025 - 14:33
Ver mais seta para baixo