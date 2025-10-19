logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões

Dezenas sorteadas foram 03 -07 - 08 - 34- 35 - 51
Agência Brasil
Publicado em 19/10/2025 - 10:59
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2929 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (18) à noite em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (21), será de R$ 76 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 03 -07 - 08 - 34- 35 - 51

A quina teve 55 apostadores e cada um vai receber R$ 48.914,30. Os 4.762 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 931,23.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Edição:
Carolina Pimentel
Mega-Sena Loteria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
dom, 19/10/2025 - 10:59
Forensic police officers arrive at the Louvre museum after reports of a robbery, in Paris, France, October 19, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/ Proibida reprodução
Internacional Ladrões invadem Museu do Louvre e roubam joias de Napoleão
dom, 19/10/2025 - 10:38
Rio de Janeiro (RJ), 17/10/2025 - Teresa Cristina bate um papo com o cantor, compositor e violonista Cláudio Jorge, no programa Samba na Gamboa. Frame: TV Brasil
Cultura Samba na Gamboa terá clássicos de Luiz Carlos da Vila neste domingo
dom, 19/10/2025 - 09:45
Rio de Janeiro - O presidente Michel Temer e o governador Luiz Fernando Pezão participam da inauguração do centro de radiocirurgia do Instituto Estadual do Cérebro, no centro do Rio (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Saúde AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil
dom, 19/10/2025 - 09:19
Brasília (DF), 16/10/2025 - Katy Navarro e Fernanda França de Oliveira no programa Conversa com o autor. Foto: Rádio MEC
Cultura Fernanda França aborda desafios da mulher no Conversa com o Autor
dom, 19/10/2025 - 08:43
palmeiras, flamengo, brasileiro
Esportes Rádio Nacional transmite ao vivo emoções de Flamengo x Palmeiras
dom, 19/10/2025 - 08:30
Ver mais seta para baixo