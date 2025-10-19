Geral
Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
Dezenas sorteadas foram 03 -07 - 08 - 34- 35 - 51
Agência Brasil
Publicado em 19/10/2025 - 10:59
Brasília
Versão em áudio
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2929 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (18) à noite em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (21), será de R$ 76 milhões.
Foram sorteadas as dezenas 03 -07 - 08 - 34- 35 - 51
A quina teve 55 apostadores e cada um vai receber R$ 48.914,30. Os 4.762 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 931,23.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.
Mais notícias
Geral Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões
dom, 19/10/2025 - 10:59
Internacional Ladrões invadem Museu do Louvre e roubam joias de Napoleão
dom, 19/10/2025 - 10:38
Cultura Samba na Gamboa terá clássicos de Luiz Carlos da Vila neste domingo
dom, 19/10/2025 - 09:45
Saúde AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil
dom, 19/10/2025 - 09:19
Cultura Fernanda França aborda desafios da mulher no Conversa com o Autor
dom, 19/10/2025 - 08:43
Esportes Rádio Nacional transmite ao vivo emoções de Flamengo x Palmeiras
dom, 19/10/2025 - 08:30