logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo

Termômetros podem marcar 8ºC na região metropolitana nos próximos dias
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 15:06
São Paulo
São Paulo (SP), 12/06/2025 - Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A semana começou com muito frio no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, essa condição deverá se intensificar nos próximos dias, podendo chegar a 8 graus Celsius (°C) na região metropolitana de São Paulo e a 5°C na Serra da Mantiqueira.

Por causa disso, a Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas, que vale até a próxima quarta-feira (22). Segundo o órgão, o frio intenso é causado pela passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo em plena primavera, estação marcada por temperaturas mais amenas.

Além do frio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta amarelo de vendaval para o estado de São Paulo, que vale até a manhã de terça-feira (21). O alerta amarelo é o primeiro na escala utilizada pelo Inmet (abaixo dos alertas laranja e vermelho) e indica um perigo potencial para a ocorrência do fenômeno. Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 40 quilômetros por hora (km/h) e 60 km/h no estado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Menor temperatura para outubro

Na manhã de hoje (20), a cidade de São Paulo registrou temperatura mínima de 11,2°C, a mais baixa para um mês de outubro desde 2014, quando os termômetros chegaram a marcar 10,7°C.

Para enfrentar esse frio, o governo de São Paulo instalou um abrigo solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, para oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios. O abrigo deverá funcionar até a manhã da próxima quarta-feira, oferecendo alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado para pessoas em situação de rua.

A prefeitura de São Paulo também está acionando a Operação Baixas Temperaturas (OBT), que é implantada sempre que a temperatura na capital paulista fica abaixo dos 13ºC. Segundo a prefeitura, as dez tendas destinadas à população em situação de rua foram espalhadas por diversas regiões da cidade e funcionam das 18h à 0h, oferecendo alimentos, bebidas quentes, água, cobertores, itens de higiene, atendimentos de saúde e vacinação.

Relacionadas
Frio em São Paulo
SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
Edição:
Juliana Andrade
São Paulo frio previsão do tempo meteorologia Defesa Civil Inmet
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 12/06/2025 - Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo
seg, 20/10/2025 - 15:06
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF derruba decisão de Barroso que autoriza enfermeiros a fazer aborto
seg, 20/10/2025 - 15:04
Botijão de gás
Economia Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira
seg, 20/10/2025 - 14:51
Colômbia 05/12/2024 Petrobras descobre reservatório de gás natural na Colômbia. Mapa mostra localização do novo poço de gás natural Foto: divulgação/Petrobras
Geral Petrobras recebe licença do Ibama para explorar Margem Equatorial
seg, 20/10/2025 - 14:17
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol
seg, 20/10/2025 - 14:06
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo 
seg, 20/10/2025 - 13:16
Ver mais seta para baixo