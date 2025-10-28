logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Delegados alertam sobre riscos de piadas sobre bombas em aeroportos

Categoria diz que protocolos são acionados mesmo sem intenção de dano
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 16:06
Brasília
Movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Falas sobre existência de bomba em meio às bagagens em um aeroporto podem ser levadas bem a sério, mesmo quando em tom de brincadeira. Pode, inclusive, resultar em detenção, como foi o caso de uma passageira presa em flagrante no Aeroporto de Brasília no último fim de semana.

Segundo a Polícia Federal (PF), ela foi indiciada por crime de “expor a perigo aeronave ou praticar ato capaz de impedir ou dificultar a navegação aérea”.

O caso ocorreu na tarde do último domingo (26) durante o procedimento de check-in de duas passageiras. Uma delas teria dito que portava uma bomba em sua bolsa. “Imediatamente, foi realizada a verificação por raio-X e inspeção manual das bagagens, sendo constatado que não havia qualquer artefato explosivo”, informou a PF sobre o ocorrido, em nota.

Diante da gravidade da declaração, e tendo por base os protocolos de segurança aeroportuária, as passageiras foram conduzidas até a PF no Distrito Federal.

“Uma das passageiras foi presa em flagrante e indiciada por crime que consiste em expor a perigo aeronave ou praticar ato capaz de impedir ou dificultar a navegação aérea — conduta que representa grave violação à segurança do transporte aéreo e pode gerar consequências severas tanto no âmbito penal quanto administrativo”, acrescentou a PF.

Protocolos

Delegada de Polícia e especialista em direito penal e segurança pública, a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) Raquel Gallinati explica que, mesmo na forma de piada, declarações como a feita pela passageira em Brasília acionam protocolos que precisam ser cumpridos, uma vez que podem indicar situações de risco concreto à segurança e ao transporte aéreo.

A “brincadeira”, segundo a delegada, acaba por obrigar autoridades a interromperem procedimentos, além de evacuar áreas e fazer varreduras. Podem, inclusive suspender voos.

Por esses motivos, segundo a especialista, “não há espaço para interpretações dúbias” em situações como a descrita, em ambientes como aeroportos.

“Toda menção a ameaça explosiva é tratada como potencialmente real até prova em contrário”, justifica a diretora da Adepol.

Todos esses procedimentos têm por base o artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que tipifica o crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. A pena para esse tipo criminal vai de dois a cinco anos de reclusão e multa.

A legislação é aplicada mesmo nas situações em que não haja intenção de dano, basta a verbalização de uma ameaça que coloque em risco o transporte coletivo, conforme está previsto também em protocolos internacionais de emergência.

Relacionadas
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
Passageira é presa após falsa ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília
Members of the military police special unit patrol a street during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Aulas são suspensas no Rio após megaoperação policial
Members of the military police special unit detain suspected drug dealers during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Operação no Rio contra facções criminosas registra 64 mortes
Edição:
Aline Leal
Aeroporto Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Governo avalia projeto adicional para manter arrecadação do IR
ter, 28/10/2025 - 16:22
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Moraes pede que Filipe Martins explique perda do sinal da tornozeleira
ter, 28/10/2025 - 16:22
Movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília.
Geral Delegados alertam sobre riscos de piadas sobre bombas em aeroportos
ter, 28/10/2025 - 16:06
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 – Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos renderam motorista da linha 409 na Rua do Riachuelo, na Lapa, e obrigaram a atravessar na via, levando a chave. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio: mais de 50 ônibus viraram barricada; transporte está afetado
ter, 28/10/2025 - 16:02
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the fallen of the Iron Swords War on Mount Herzl. In Jerusalem on 16 October 2025 Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS
Internacional Premiê israelense ordena "ataques poderosos" em Gaza
ter, 28/10/2025 - 16:00
Members of the military police special unit patrol a street during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Geral Aulas são suspensas no Rio após megaoperação policial
ter, 28/10/2025 - 15:45
Ver mais seta para baixo