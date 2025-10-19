logo ebc
Desabamento em Olinda deixa dois mortos e feridos

Equipes fazem varreduras em busca de sobreviventes
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 19/10/2025 - 16:21
São Paulo
Olinda - 19/10/2025 - Desabamento de um conjunto de residências deixou duas pessoas mortas e ao menos quatro feridas, na manhã de hoje, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Fotos/Prefeitura de Olinda
© Fotos/Prefeitura de Olinda

Um desabamento que atingiu um conjunto de casas na manhã deste domingo (19) na comunidade de Jatobá, no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), deixou mortos e feridos, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado do Pernambuco.

Em entrevista à imprensa, o secretário-executivo da Defesa Civil, Carlos D’Albuquerque, disse que duas pessoas morreram, uma local e outra no hospital. Segundo ele, o conjunto habitacional que desabou tinha 12 moradores. Os feridos foram levados para o hospital.

Equipes de resgate com cães farejadores seguem fazendo varreduras em busca de sobreviventes.

Ainda não se sabe qual foi a causa do desabamento, que atingiu pelo menos oito casas no local. Uma equipe do Instituto de Criminalística faz a perícia relacionada à vítima fatal.

Após o encerramento das buscas e a liberação dos imóveis pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, terá início a perícia na estrutura que desabou. A Polícia Civil de Pernambuco ficará responsável pela investigação do caso. 

“Daqui da China, sigo em contato com a governadora em exercício Priscila Krause, que já conversou com a prefeita Mirella Almeida e reafirmou o trabalho do Governo de Pernambuco neste momento difícil. Que Deus console o coração das famílias e amigos das vítimas”, disse pelas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Segundo a secretaria, a ocorrência está sendo atendida por 33 bombeiros e nove viaturas.

Participam também da operação agentes da Defesa Civil, da Assistência Social, do Controle Urbano, e da Segurança e Gestão Urbana da prefeitura de Olinda. Também foram acionados o SAMU e a concessionária de energia elétrica, Neoenergia. 

* Com informações da redação de Brasília. 

Edição:
Carolina Pimentel
