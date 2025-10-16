logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

EBC: Antonia Pellegrino recebe Prêmio Amigos do Cinema Infantil

Homenagem foi feita na 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
EBC
Publicado em 16/10/2025 - 15:46
Brasília
São Paulo (SP), 24/10/2024 - Apresentação do acordo com a Ancine para liberação de filmes nacionais para a TV Brasil, com participação de Jean (pres. EBC), Antonia Pellegrino ( dir.Programação e Conteúdo da EBC) e Alex Braga (Ancine) . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, recebeu o Prêmio Amigos do Cinema Infantil, concedido pela 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Feita no sábado (11), a homenagem reconhece a atuação de Pellegrino na consolidação de uma programação infantil de excelência na TV Brasil, além do impulso dado ao setor com o lançamento do edital de fomento Seleção TV Brasil.

Antonia recebeu o prêmio como uma celebração de sua trajetória e compromisso com o audiovisual, especialmente voltado ao público infantil.

“Eu digo que é a glória em vida porque a Mostra [de Cinema Infantil de Florianópolis] é a mais antiga voltada para o público infantil do país. Se existe uma cena especial para receber o Prêmio de Amiga do Cinema Infantil, é esta. Estou muito feliz e grata. E divido esse prêmio com toda a equipe que trabalha diariamente para que a gente alcance essa relevância”, afirmou emocionada.

A honraria destaca a liderança de Pellegrino na curadoria e no fortalecimento da faixa TV Brasil Animada, que hoje oferece 33 horas semanais de conteúdo infantil, sendo referência nacional na exibição de animações brasileiras. O conteúdo distribuído pela TV Brasil de segunda a sexta, das 7h às 12h30, combina produções em diferentes formatos, linguagens e estilos que fomentam aprendizado e entretenimento.

Segundo Pellegrino, o prêmio é resultado de "um trabalho coletivo, tanto de programação infantil quanto de curadoria para essa programação, além do investimento com os recursos do edital Seleção TV Brasil”. O certame – que está em fase de avaliação dos recursos dos habilitados – destina R$ 30 milhões exclusivamente para projetos voltados ao público infantil e infantojuvenil.

Produções diversas

TV Brasil Animada inclui obras aclamadas pelos telespectadores mirins e seus pais como as conhecidas animações Galinha Pintadinha Mini, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Meu AmigãoZão, Peixonauta e O Show da Luna!.

As atrações do canal oferecem diversão à criançada e aguçam a curiosidade com tramas fascinantes adaptadas à idade do público. Os desenhos animados em cartaz na telinha da TV Brasil incentivam o desenvolvimento dos jovens a partir de temas lúdicos que estimulam a criatividade.

A sessão infantil conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Um dos diferenciais da faixa é a ausência de publicidade que promova o consumismo.

Conteúdo independente

TV Brasil apresenta desenhos como Sonhos e Sapatilhas, Palaloos e Lupita no Planeta de Gente Grande na faixa de programação infantil TV Brasil Animada. Essas atrações para a criançada são alguns dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações nacionais de qualidade para as novas gerações, o canal busca estimular novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

Plataforma gratuita de streaming

As crianças ainda têm a possibilidade de conferir inúmeras produções infantis apresentadas pela emissora pública sob demanda no aplicativo TV Brasil Play que oferece acesso gratuito a muitos conteúdos temáticos para essa faixa etária.

A plataforma de streaming do canal permite acesso a uma seleção de animações, seriados e programas educativos a qualquer hora e em diferentes dispositivos. As famílias podem decidir quando e como acompanhar o conteúdo audiovisual.

O acervo disponível no app reúne grandes opções de entretenimento com animações diversificadas como as atrações nacionais A Turma do Pererê, Carrapatos e Catapultas, Igarapé Mágico, O Teco Teco e Tromba Trem, além de séries como Dango Balango, entre outras obras.

Além dos desenhos, o TV Brasil Play oferece conteúdos produzidos pela própria emissora que destacam assuntos como música e literatura. O streaming disponibiliza os programas ABZ do Ziraldo, Amigos do Pelotão, As Aventuras do Topetão, Cantos e Contos de São João com Bia Bedran, Coral Maluquinho, Música Animada, Palhaçaria, Trilhinha e Violúdio e os Instrumentos Exóticos.

Premiação

O Prêmio Amigos do Cinema Infantil foi criado em 2005 para homenagear pessoas que ajudam a desenvolver o cinema para crianças e jovens no Brasil. Lado a lado com Antonia, já foram contemplados nomes como o cartunista Ziraldo, o poeta Manoel de Barros e a diretora do Festival Internacional de Cinema Infantil, o FICI, Carla Camurati, entre outros.

Relacionadas
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária
São Paulo (SP), 16/09/2023 - Apresentação da dança indígena Toré, com a etnia Wassu Cocal, durante a 13ª Virada Sustentável, no Parque Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Virada Sustentável volta ao Rio com quatro dias de eventos gratuitos
EBC antonia pellegrino Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/10/2025 - Fania Oz-Salzberger, historiadora israelense. Frame: TV Brasil
Internacional Sociedade israelense precisa lutar pela democracia, diz historiadora
qui, 16/10/2025 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Brasil venderá 6 milhões de barris de petróleo à Índia, diz Alckmin
qui, 16/10/2025 - 18:10
Brasília (DF), 10/06/2025 - O ex presidente Jair Bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro pede autorização para comemorar aniversário de sua filha
qui, 16/10/2025 - 18:09
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Uma pessoa morre e 11 são presas em operação policial em Paraisópolis
qui, 16/10/2025 - 17:52
Porto Velho (RO), 30/01/2025 - Sede do Ibama. Foto: AGU/Divulgação
Meio Ambiente Ibama nega licença para usina termelétrica a gás natural em Brasília
qui, 16/10/2025 - 17:14
People wait to vote during the country's presidential election, in Caracas, Venezuela July 28, 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini
Internacional Especialistas temem por interferência dos EUA na América Latina
qui, 16/10/2025 - 16:56
Ver mais seta para baixo