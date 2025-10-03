logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30

Empresa é responsável pela geração e distribuição dos sinais oficiais
EBC
Publicado em 02/10/2025 - 21:22
Brasília
EBC apresenta estrutura para cobertura da COP30 a assessorias do governo federal
© Vítor Vasconcelos

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) participou, nesta quinta-feira (2), do oitavo encontro do Conexões SICOM, realizado no Auditório do Palácio do Planalto, em Brasília.

O evento é organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e reúne as assessorias de ministérios e estatais, que formam o SICOM (Sistema de Comunicação do Governo Federal). 

O encontro desta quinta-feira teve como objetivo compartilhar com os assessores de comunicação dos ministérios do governo federal as diretrizes, mensagens-chave e detalhes logísticos da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA). 

Durante a reunião, o superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessoa, destacou a estrutura que está sendo montada para a transmissão oficial da conferência, além da cobertura que será feira pelos veículos governamentais sobre a participação do Brasil na COP30.  

"Estamos prontos para recebê-los, com mais de 300 profissionais. Todos os nossos instrumentos de comunicação, tanto para a produção quanto para a distribuição de conteúdo, estarão à disposição. A EBC é a emissora anfitriã, e, por isso, é um desafio para todos nós levar essas mensagens a todos os cantos", afirmou. 

Um dos destaques da programação, que começa a ser exibido na próxima segunda-feira (6), às 13h, no Canal GOV, é o programa Estúdio COP30. A atração terá uma série de entrevistas dedicadas à discussão dos principais temas e bastidores do evento, tendo como primeira convidada a diretora-executiva da COP30, Ana Toni

Além de Juan Pessoa, participaram desta edição do Conexões SICOM: Gioconda Bretas, assessora especial da Secretaria-Executiva da Casa Civil; Patricia de Almeida, diretora de Planejamento da Secretaria-Executiva da SECOM/PR; Rubens Campana, coordenador da COP30; e Andrea Margit, também coordenadora da COP30. 

EBC na COP30 

O evento ocorrerá em novembro, na capital paraense, com previsão de receber mais de 50 mil pessoas, entre chefes de Estado, representantes do corpo diplomático e ambientalistas.

A EBC será responsável pela geração e distribuição dos sinais oficiais da conferência, por meio de uma operação técnica sem precedentes: mais de 300 profissionais envolvidos, 42 sinais simultâneos, estúdios de rádio e TV, sistema de IPTV com mais de 330 pontos de exibição e transmissão em UHD 4K — o mais avançado padrão de qualidade de imagem disponível. 

Relacionadas
Podcast Dizem as Fontes EP 6 - Jornalismo nas escolas
Conheça podcasts feitos por veículos da EBC
São Paulo (SP), 29/09/2025 - Jornalistas Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva com certificado do prêmio 100 + Admirados Jornalistas Brasileiros. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país
EBC cop30 Sicom governo federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
EBC apresenta estrutura para cobertura da COP30 a assessorias do governo federal
Geral EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30
qui, 02/10/2025 - 21:22
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Brasileiros seguem incomunicáveis após serem detidos por Israel
qui, 02/10/2025 - 21:04
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
qui, 02/10/2025 - 21:04
Rádio, microfone, Estúdio
Cultura Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas
qui, 02/10/2025 - 20:38
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Brasil cobra de Israel libertação de brasileiros detidos em flotilha
qui, 02/10/2025 - 20:37
ana satila, canoagem, jogos de paris
Esportes Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom
qui, 02/10/2025 - 20:36
Ver mais seta para baixo