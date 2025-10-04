EBC celebra Mês das Crianças com programação especial

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara uma série de conteúdos especiais e estreias para celebrar o Mês das Crianças, comemorado em outubro. A iniciativa envolve os veículos da empresa, com atrações que valorizam a cultura, a educação, a música e o entretenimento voltados ao público infantil e às famílias.

“As pessoas vão poder encontrar uma programação selecionada com todo o carinho. Cuidamos de cada detalhe para que as crianças e suas famílias tenham momentos de diversão, aprendizado e afeto em nossa programação. Esse é um presente da EBC para o Mês das Crianças”, afirma o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum.

TV Brasil Animada

Na TV Brasil, a tradicional faixa TV Brasil Animada ganha novidades. A programação especial inclui tanto a estreia de desenhos quanto a retomada de algumas obras na grade, ampliando a oferta de conteúdos nacionais voltados ao público infantil.

Entre os destaques estão as animações Lupita no Planeta de Gente Grande, Sonhos e Sapatilhas, Palaloos, Mundo Bita, Diário de Mika e Conta Comigo, produções que combinam diversão e aprendizado em diferentes linguagens e estilos, reforçando a missão da emissora de incentivar a criatividade desde cedo.

Com cinco horas e meia diárias, de segunda a sábado, e 33 horas semanais no ar, a sessão TV Brasil Animada também oferece para a criançada atrações como as renomadas animações Peixonauta, Meu AmigãoZão, O Show da Luna!, Galinha Pintadinha Mini e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. A faixa infantil oferece recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Destaca-se pela ausência de publicidade que incentive o consumismo.

Na TV Brasil Play, plataforma de streaming do canal público, também há uma sessão dedicada às crianças, com conteúdo sob demanda acessível a qualquer hora e em diferentes dispositivos. A seleção reúne desenhos animados, séries e programas educativos que valorizam a produção nacional e oferecem entretenimento de qualidade, permitindo que famílias escolham quando e como acompanhar a programação infantil.

Caminhos da Reportagem

Também na TV Brasil, o premiado programa Caminhos da Reportagem vai exibir, na segunda-feira (6), às 23 horas, uma edição que discutirá aspectos da educação para pessoas com algum tipo de deficiência.

A equipe ouviu pais de crianças com deficiência, para que eles contassem quais os desafios para permitir não só que essas pessoas tenham acesso à educação, mas também que consigam permanecer nas escolas.

Na segunda-feira (27), no mesmo horário, o tema da vez será o universo de Maurício de Sousa e da Turma da Mônica.

Sem Censura

O Sem Censura, tradicional programa vespertino da TV Brasil, exibe um programa especial em homenagem ao Dia das Crianças, com foco na literatura infantojuvenil e seus impactos na formação de leitores e cidadãos. O especial será exibido na sexta-feira (10), das 16h às 18h, com transmissão também pelo YouTube e pelo app TV Brasil Play.

Entre os convidados está a jornalista e escritora Ana Maria Machado, uma das autoras mais importantes da literatura brasileira, vencedora do Prêmio Jabuti com Bisa Bia, Bisa Bel e autora de clássicos como Menina Bonita do Laço de Fita. Primeira escritora de literatura infantil eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), Ana Maria vai compartilhar suas experiências e reflexões sobre a importância de apresentar livros de qualidade às crianças desde cedo.

O programa também recebe a poetisa e escritora Roseana Murray, reconhecida por sua produção literária voltada para crianças e jovens, marcada pela delicadeza poética e pela valorização das relações humanas.

As gêmeas Helena e Eduarda Ferreira, criadoras do projeto Pretinhas Leitoras, participam para contar sua trajetória. Moradoras do Morro da Providência, no Rio de Janeiro (RJ), elas criaram a iniciativa para promover a literatura negra e o diálogo entre jovens, conquistaram prêmios e hoje mantêm forte presença nas redes sociais, incentivando a leitura e debatendo temas como o racismo nas escolas.

Fechando a bancada, o escritor Júlio Emílio Braz, com mais de 100 livros publicados, fala sobre sua carreira dedicada à literatura infantojuvenil. Reconhecido por abordar questões sociais em suas obras, Júlio discute como a literatura pode ser uma ferramenta de transformação.

Rádios

Na Rádio MEC, o Mês das Crianças será celebrado com programas temáticos que aproximam o público infantil da cultura e da música clássica. A emissora preparou seleções musicais leves e divertidas, além de conteúdos educativos que apresentam compositores, instrumentos e curiosidades em linguagem acessível para a garotada.

Um dos destaques é a nova temporada da Rádio Animada, atração da Rádio MEC AM que apresenta programas em todos os domingos de outubro, das 8h às 10h, com reprises no mesmo horário dos sábados. Os quadros também são veiculados ao longo da semana, das 8h15 às 8h30. São contações de histórias, gravações exclusivas de shows e espetáculos, agenda cultural e reportagens feitas cuidadosamente para os pequenos.

Confira a programação da Rádio Animada para outubro:

05/10 – Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev, em gravação inédita realizada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, dentro da série Concertos para a Juventude;

– Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev, em gravação inédita realizada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, dentro da série Concertos para a Juventude; 12/10 – Show do grupo Cria. Registro inédito. Gravado na Sala Cecília Meireles (RJ);

– Show do grupo Cria. Registro inédito. Gravado na Sala Cecília Meireles (RJ); 19/10 – Especial de estúdio - Bethi Albano e o Quintal Mágico;

– Especial de estúdio - Bethi Albano e o Quintal Mágico; 26/10 – Especial com o Coral infantojuvenil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

A Rádio MEC conta ainda com outras atrações dedicadas ao Mês das Crianças:

10/10, sexta-feira, às 17h – Sala de Concerto ( MEC FM ) com Cirandê – Música de Câmara para a Infância;

– Sala de Concerto ( ) com Cirandê – Música de Câmara para a Infância; 11/10, sábado, às 19h – Música e Músicos do Brasil ( MEC FM ) – Especial Dia das Crianças;

– Música e Músicos do Brasil ( ) – Especial Dia das Crianças; 12/10, domingo, às 12h30 – Caderno de Música ( MEC FM ) – Especial com obras clássicas destinadas ao universo infantil;

– Caderno de Música ( ) – Especial com obras clássicas destinadas ao universo infantil; 12/10, domingo, às 16h30 – Especial Dia das Crianças ( MEC FM ) – A história de Babar, o elefantinho, de Francis Poulenc, com Ingrid Barancoski e Tiago Batistone;

– Especial Dia das Crianças ( ) – A história de Babar, o elefantinho, de Francis Poulenc, com Ingrid Barancoski e Tiago Batistone; 17/10, sexta-feira, às 17h – Sala de Concerto (MEC FM) com Coral Infantojuvenil da UFRJ.

Na Rádio Nacional, a comemoração do Mês das Crianças traz uma programação voltada para a formação cidadã. A emissora prepara conteúdos jornalísticos e entrevistas especiais sobre temas que impactam diretamente a infância, como direitos das crianças, educação, saúde, esportes e cultura.

Atrações especiais da Rádio Nacional:

10/10, sexta-feira, às 13h30 – Nacional Jovem ( Rádio Nacional da Amazônia ) – Especial Dia das Crianças;

– Nacional Jovem ( ) – Especial Dia das Crianças; 10/10, sexta-feira, às 15h – Tarde Nacional (Rádio Nacional AM de Brasília) – Especial Dia das Crianças;

Faixa de Especiais, de segunda a sexta-feira, às 13h (Nacional da Amazônia):

06 a/ 17/10 – Rádio-série Circus Mambembe;

– Rádio-série Circus Mambembe; 20 a 28/10 – Rádio-série Em Busca do Touro Perdido;

Agência Brasil e Radioagência Nacional

A Agência Brasil e a Radioagência Nacional participam das celebrações do Mês das Crianças com produções jornalísticas. Entre os destaques, estará uma reportagem com dicas para os pais promoverem uma infância mais saudável, abordando temas como alimentação, brincadeiras e bem-estar.

Outro material dá voz às próprias crianças, trazendo suas percepções sobre as mudanças climáticas no contexto da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada de 6 a 11 de outubro, em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

X: https://x.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr

Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Sintonize na TV Brasil

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br