logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Esquema de lavagem de dinheiro do tráfico é alvo de ação da PMSP

Empresários, agiotas e influenciadores estão entre os investigados
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 11:59
São Paulo
São Paulo (SP), 13/01/2025 - Viatura da Polícia Militar de São Paulo - PMSP. Foto: PMSP/Divulgação
© PMSP/Divulgação

Um grande esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa é alvo da Operação Off White deflagrada pela Polícia Militar de São Paulo, nesta quinta-feira (30). De acordo com as investigações, o grupo criminoso conta com a participação de traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.

As apurações começaram em fevereiro deste ano, quando o Ministério Público reuniu provas de que movimentações de grandes quantias de dinheiro obtidas pelo tráfico eram conduzidas por uma grande rede criminosa com participação de empresários de diversos setores. Eles realizavam diversas transações imobiliárias e financeiras para ocultar os verdadeiros beneficiários do esquema.

Agentes da polícia estão cumprindo nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Campinas, Artur Nogueira e Mogi Guaçu. Foram bloqueados 12 imóveis de alto padrão e congelados valores em instituições bancárias.

A operação é comandada pelo 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) de Campinas, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

Presos

Até o momento, três suspeitos foram presos. Entre eles, um homem conhecido como Diabo Loiro, que é investigado por participar diretamente de ataques contra forças de segurança do estado. Ele é um dos líderes da organização criminosa e tem várias passagens por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documento falso.

Morte

Outro investigado foi baleado pelos policiais militares ao reagir ao mandado judicial e acabou morrendo. Também foi atingido no tiroteio um sargento do BAEP, que segue hospitalizado.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e rastrear novas ramificações do esquema criminoso.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Entrevista coletiva no Ministério Público de São Paulo - MPSP detalha desarticulação de esquema revelado pela Operação Spare. Foto: MPSP/Divulgação
PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação
Goiás - OPERAÇÃO PENALIDADE MÁXIMA II: MPGO/GAECO CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO POR MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS DE JOGOS DO BRASILEIRÃO SÉRIE A E CINCO CAMPEONATOS ESTADUAIS. Foto: MPGO/GAECO
MPF institui Gaeco Nacional contra o crime organizado
Edição:
Aécio Amado
Operação Off White Gaeco-SP Polícia Militar de Sâo Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 13/01/2025 - Viatura da Polícia Militar de São Paulo - PMSP. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Esquema de lavagem de dinheiro do tráfico é alvo de ação da PMSP
qui, 30/10/2025 - 11:59
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Julya Almeida mostra vídeo com imagens de cartuchos encontrados no quintal da sua casa durante protesto de moradores contra execuçoes na comunidade da Vila da Penha, Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Escolas e universidades voltam ao expediente regular no Rio
qui, 30/10/2025 - 11:56
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. A aluna da escola CED619 da Samambaia, Aline Rocha Soares. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 8ª parcela
qui, 30/10/2025 - 11:16
Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping 29/06/2019. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Após reunião com Xi, Trump anuncia redução de tarifas para a China
qui, 30/10/2025 - 11:15
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF combate quadrilha que fraudava pensões da UFRJ
qui, 30/10/2025 - 10:21
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Letalidade da Operação Contenção desrespeita comunidades, dizem ONGs
qui, 30/10/2025 - 09:12
Ver mais seta para baixo