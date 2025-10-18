logo ebc
Fim de semana no Rio terá mar de ressaca e frente fria

Sábado e domingo com previsão de chuva e queda de temperatura
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/10/2025 - 08:47
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/04/2023 - Ressaca na orla de Ipanema e Leblon, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla da cidade do Rio de Janeiro, com início às 21h deste sábado (18) e previsão de término às 21h da próxima segunda-feira (20). As ondas podem atingir de 2,5 a 3 metros de altura.

As recomendação para quem for à praia é evitar o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca. As pessoas não busquem passear em áreas de mirantes na orla ou locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros. Pescadores devem evitar navegar enquanto durar a ressaca.

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Frente Fria

Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir sua segurança e a dos outros na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.

Para este sábado (18), o Alerta Rio prevê a formação de um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste e a aproximação de uma frente fria continental que influenciarão o tempo na cidade do Rio.

“Haverá aumento de nebulosidade e previsão de pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, variando de 52 km/h a 76 km/h.  A temperatura máxima deve atingir os 34 Celsius (°C)”, diz o alerta.

Para domingo (19), em função da passagem da frente fria, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva no período da madrugada/manhã, podendo vir acompanhada de raios, com chuva fraca a moderada, a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. As temperaturas entrarão em declínio acentuado, com a máxima, ficando em torno dos 24°C.

Edição:
Aécio Amado
Alerta Rio ressaca nas prais queda de temperatura frente fria
