logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Frente fria chega a São Paulo a partir de segunda com chuvas e ventos

Defesa Civil do estado emitiu alerta para a instabilidade
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/10/2025 - 16:41
São Paulo
São Paulo (SP), 14/05/2024 - Pedestres na Avenida Paulista durante a chegada da frente fria. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma nova frente fria, que deverá intensificar as instabilidades e provocar chuvas de moderada a forte intensidade mais generalizadas, chega a São Paulo no início da próxima semana. A Defesa Civil do estado emitiu alerta para a instabilidade, que deve provocar pancadas de chuva, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados do território paulista.

Segundo a Defesa Civil, este sábado (11) permanece com muita nebulosidade e pancadas de chuva isoladas, especialmente na faixa leste paulista. Já entre o domingo (12) e a segunda-feira (13), a aproximação da frente fria favorecerá a ocorrência de chuvas acompanhadas de raios, rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo de forma pontual.

Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer nas regiões do Vale do Ribeira e do litoral paulista, com rajadas de vento de forte intensidade. 

A orientação da Defesa Civil é a de que se redobre a atenção em áreas vulneráveis. O alerta é para alagamentos, queda de galhos e interrupções temporárias de energia elétrica.

Capital

Na cidade de São Paulo, este sábado teve sol aparecendo entre nuvens com temperaturas chegando aos 26°C e os índices de umidade próximos aos 55%. 

Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram que outubro registrou até o momento 28,1mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 25,1% dos 112,2mm esperados.

Nas próximas horas a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, principalmente nas regiões mais próximas da Serra do Mar, no extremo sul da Região Metropolitana de São Paulo. As temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de termômetros chegando aos 15°C no período da noite.

O domingo segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação, com os termômetros variando entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar aos 29°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 45%. Entre o final da tarde e o início da noite a aproximação de uma frente fria deve causar chuvas na forma de pancadas isoladas na Região Metropolitana de São Paulo.

Na segunda-feira (13), a propagação da frente fria pelo litoral paulista muda o tempo e as temperaturas devem variar entre mínimas de 18°C e máximas de 24°C. As pancadas de chuva variam de moderada a forte intensidade e devem atingir a região metropolitana no período da manhã. As rajadas de vento podem superar os 60Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

A Defesa Civil municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde às 10h10 de segunda-feira (6).

Relacionadas
People wade through a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. Reuters/Rolando Ramos/Proibida reprodução TPX IMAGES OF THE DAY
Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortes
Brasília (DF), 27/09/2025 – Demostração do novo sistema de alerta de emergencia no Distrito Federal, além da mensagem é acompnahado de um sinal sonoro. Print via celular Joédson Alves/Agência Brasil
Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT
Edição:
Fernando Fraga
Defesa Civil frente fria chuvas alagamentos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
EDITORS' NOTE: Reuters and other foreign media are subject to Iranian restrictions on leaving the office to report, film or take pictures in Tehran. A general view of the Bushehr nuclear power plant, 1,200 km (746 miles) south of Tehran, August 21, 2010. Iran began fuelling its first nuclear power plant on Saturday, a potent symbol of its growing regional sway and rejection of international sanctions designed to prevent it building a nuclear bomb. Reuters/Raheb Homavandi/Proibida reprodução (IRAN - Tags: POLITICS ENERGY)
Internacional Irã diz que está aberto a proposta nuclear justa e equilibrada dos EUA
sab, 11/10/2025 - 17:26
Manifestantes pró-palestinos protestam antes de jogo entre Noruega e Israel em Oslo 11/10/2025 Javad Parsa/NTB via REUTERS
Esportes Eliminatórias: Polícia usa gás lacrimogêneo em protestos pró-Palestina
sab, 11/10/2025 - 17:24
Brasília (DF), 11/10/2025 - Pessoas participam do Festival Curicaca. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
sab, 11/10/2025 - 17:10
FILE PHOTO: 2017 American Film Institute Life Achievement Award – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., 08/06/2017 - Actress Diane Keaton. Reuters/Mario Anzuoni/Arquivo/Proibida reprodução
Cultura Morre Diane Keaton, uma das atrizes mais celebradas de Hollywood
sab, 11/10/2025 - 17:02
Laura Paiva, tricampeã, JUBs Natal 2025
Esportes Atleta do taekwondo se despede de seu último JUBs com tricampeonato
sab, 11/10/2025 - 16:51
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
Cultura TV Brasil e Canal Gov transmitirão Círio de Nazaré neste domingo
sab, 11/10/2025 - 16:48
Ver mais seta para baixo